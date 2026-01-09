Zaradi silnega strahu mu je zastalo srce, psiček Homer je letošnja najbolj boleča novoletna zgodba (FOTO)

Po navedbah društva je bil pasji mešanček, imenovan Homer, že po naravi izjemno prestrašen. V noči novoletnega praznovanja pa je njegov strah postal nevzdržen. Zaradi intenzivnega hrupa, eksplozij in dolgotrajnega pokanja naj bi doživel akutno stresno reakcijo, njegovo srce pa ob tem preprosto ni več zdržalo. Kuža je tako zaradi odpovedi srca še isto noč zatisnil oči. Kolikšen nepopisen strah je morala žival doživljati, da je od stresa poginila, si je nemogoče predstavljati. Opozorila živaloljubcev, da je decembrska pirotehnika za živali nesmiselno nevarna izkušnja, resnično niso brez podlage.

»To sta bila najbolj boleča 31. december in 1. januar, kar smo jih kdaj doživeli,« so zapisali v objavi na Facebook strani društva. Dodali so, da je bilo pokanja letos nadpovprečno veliko ter da šibka telesa predhodno travmiranih živali, kakršnih jih je v zavetiščih večina, tega preprosto ne zmorejo prenesti.

Znan, a še vedno premalo resno obravnavan problem

Iz objav društva je razvidno, da je bil Homer rešen in oskrbovan v zavetišču, kjer so se njegove občutljivosti na glasne zvoke zavedali. Kljub temu zaščita pred nenadnimi in dolgotrajnimi poki ni bila mogoča, saj je hrup trajal več ur. »Naš mali Homer je za vedno zaspal od silnega strahu,« so zapisali in dodali, da so zaradi izgube preveč pretreseni, da bi v tem trenutku lahko povedali več podrobnosti.

Primer Homra žal ni osamljen. Veterinarji in društva za zaščito živali vsako leto opozarjajo, da pokanje petard in druge pirotehnike resno ogroža živali, zlasti pse, mačke in prostoživeče živali. Močan hrup lahko povzroči panične napade, pobeg in posledično poškodbe, kolapse, v skrajnih primerih, kot je bil ta, pa tudi srčni zastoj. Društva ob takih primerih znova opozarjajo, da je uporaba pirotehnike nepotrebno tveganje, ki ima lahko usodne posledice.