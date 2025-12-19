Francoski doktor smrt v zapor do smrti

Francosko sodišče je na dosmrtno ječo obsodilo Frederica Pechiera, anesteziologa, ker je med letoma 2008 in 2017 med operacijami zastrupil 30 pacientov, od katerih jih je 12 umrlo. S tem je Pechier želel škoditi kolegom, s katerimi je bil v konfliktu. Delal je na dveh zasebnih klinikah v mestu Besancon na vzhodu Francije, kjer je več bolnikov tudi med povsem rutinskimi operacijami doživelo srčni zastoj. Njegova najmlajša žrtev, ki je prišla na operacijo mandljev, je imela štiri leta, najstarejša pa 89 let. Sojenje doktorju smrt, kot so ga poimenovali mediji, je potekalo več mesecev, tožilstvo pa je zahtevalo dosmrtni zapor, ker je »zdravila uporabljal za ubijanje« oziroma zato, ker je po prepričanju generalne tožilke Christine de Curraize serijski morilec.

Obtožba ga je bremenila, da je dal v infuzijske vrečke kalij, lokalne anestetike, adrenalin ali antikoagulant heparin, kar je povzročalo srčni zastoj ali krvavitve pri pacientih. Po navedbah tožilstva je zastrupil zdrave paciente, da bi škodoval kolegom, s katerimi je bil v konfliktu, in nato dokazal svoje sposobnosti oživljanja. Po mnenju tožilke je pri oživljanju žrtev sodeloval samo z enim namenom – da bi prikril svoje zločine. Ob obsodbi so odredili tudi takojšen začetek prestajanja zaporne kazni. Pechier, ki je vztrajal, da je nedolžen, je bil namreč od začetka preiskave na prostosti. Trdil je, da je bila večina zastrupitev posledica napak njegovih kolegov. Njegov odvetnik je napovedal pritožbo.

Bolniki so morali umreti, ker je Frederic Pechier želel škodovati kolegom. FOTO: Romeo Boetzle Afp