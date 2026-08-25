Gasilca pičil sršen, doživel anafilaktični šok in umrl, sodelavci se poslavljajo: »Takšno izgubo je težko sprejeti«

Avstrijski mediji poročajo o tragičnem dogodku, ki je pretresel lokalno skupnost. Dvaintridesetletni gasilec je umrl, potem ko ga je pičil sršen v občini Mettmach v zgornji Avstriji.

Doživel hud anafilaktični šok

Po prvih poročilih je 32-letnik po piku hitro razvil hude simptome alergijske reakcije, oteženo dihanje in izgubo zavesti. Nujne službe so posredovale, vendar je kljub poskusom oživljanja umrl. Sicer se je zavedal hude alergije, ki prizadene okoli štiri odstotke prebivalstva, a zdravil ni imel pri sebi.

Njegovi kolegi iz gasilske enote so izrazili globoko žalost. »Bil je predan, zanesljiv in vedno pripravljen pomagati drugim. Takšno izgubo je težko sprejeti,« so sporočili iz njegove enote. »Ni bil le sodelavec, temveč prijatelj, kakršnega redko najdeš. Nikoli te ne bomo pozabili,« pravijo v poslovilnem sporočilu.

Sicer se je zavedal hude alergije, ki prizadene okoli štiri odstotke prebivalstva, a zdravil ni imel pri sebi. FOTO: Delo Ui

Strokovnjaki znova opozarjajo, da piki sršenov, čeprav za večino ljudi niso smrtni, pri osebah z alergijo na insektni strup lahko usodno privedejo do posledic. Anafilaktični šok se lahko razvije v nekaj minutah, ključna pa je hitra uporaba adrenalina in nujna zdravniška pomoč, je še navedel Kronen Zeitung.