Prizori v razredu pretresejo: petošolka planila nad razredničarko, jo zgrabila za lase in brcala (VIDEO)

V Čongdžu v Južni Koreji je prišlo do pretresljivega dogodka. Šolske oblasti so začele preiskavo, potem ko je učenka petega razreda osnovne šole napadla učiteljico. Po podatkih izobraževalnega urada province Severni Čungčong je učenka v učilnici petega razreda ene od osnovnih šol v Čongdžu fizično napadla svojo razredničarko. Ugotovili so, da je učenka dan prej med preizkusom znanja uporabljala kletvice, potem ko se je pritožila, da je list s testom umazan, naslednji dan pa je, ko ji je učiteljica odredila ponovni preizkus, to začela zmerjati in jo fizično napadla.

Kako je ukrepala šola?

Učenka, ki se zdravi zaradi duševne motnje, naj bi že v preteklosti več učiteljem in učencem redno namenjala kletvice in bila agresivna do njih.

Šolske oblasti so sprejele nujne ukrepe, med drugim takojšnjo ločitev učenke od razreda in prepoved obiskovanja pouka. Poleg tega so na šolo napotile šolske inšpektorje in predstavnike centra za zaščito pravic učiteljev, da bi preverili podrobnosti dogodka ter hkrati sprejeli ukrepe za zaščito napadene učiteljice in sošolcev.