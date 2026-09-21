Glavni osumljenec v primeru Madeleine McCann prvič podal izjavo, kaj se je dogajalo tisto noč: »Kombi je bil poln droge«

Christian Brückner, danes 50-letni Nemec, vztraja, da z izginotjem Madeleine McCann nima ničesar. V najnovejšem pogovoru je dejal, da je bil 3. maja 2007, ko je deklica izginila iz apartmaja v portugalskem letovišču Praia da Luz, na plaži nedaleč stran in tam prodajal marihuano. Po njegovih besedah jo je pred tem pretihotapil iz Španije na Portugalsko.

Policija naj bi ga ustavila kar trikrat

Brückner trdi, da je bilo območje zaradi iskanja Madeleine tisto noč polno policijskih kontrol in modrih luči. S svojim avtodomom oziroma kombijem naj bi naletel na tri policijske kontrole, vendar ga policisti po njegovih besedah niso preiskali. Priznava tudi, da je želel območje čim hitreje zapustiti, a zatrjuje, da razlog ni bil izginotje deklice. »Moj kombi je bil poln droge,« je povedal. Kot pravi, je zato ob številnih policijskih kontrolah razmišljal predvsem o tem, kako čim prej oditi, preden bi policisti našli prepovedano blago.

Gre za prvi podrobnejši javni opis njegovih premikov v noči izginotja, odkar so ga nemški tožilci leta 2020 javno označili za glavnega osumljenca v primeru Madeleine McCann. Brückner je takrat živel na območju Praia da Luz. Preiskovalci so v preteklosti veliko pozornosti namenjali tudi približno 30-minutnemu telefonskemu klicu, opravljenemu na njegovem telefonu, tik pred izginotjem deklice. Signal je zaznal oddajnik na območju, kjer je bila nastanjena družina McCann. Brückner zaradi izginotja Madeleine doslej ni bil obtožen. Nemški tožilec Hans Christian Wolters je leta 2021 javno dejal, da je prepričan, da je Madeleine mrtva in da je zanjo odgovoren Brückner, vendar obtožnica v tem primeru še ni bila vložena.

Madeleine pogrešajo od maja 2007. FOTO: zajem zaslona, omrežje X

Trdi, da je bil 43 kilometrov stran s svojim dekletom

Obstaja še ena različica njegovega alibija. Televizijski preiskovalec Mark Williams-Thomas je za Daily Star dejal, da mu je Brückner v preteklosti povedal, da je bil tisto noč dobrih 43 kilometrov stran skupaj s takrat 17-letnim dekletom. Par naj bi policija na eni od kontrol tudi fotografirala. Nekdanja partnerica naj bi njegovo zgodbo podprla in dejala, da ob policijski kontroli ni kazal, da bi vedel za izginotje otroka. Williams-Thomas obenem trdi, da obstajajo podatki, po katerih naj bi sporni mobilni telefon tisti večer uporabljala druga oseba. Te navedbe niso enake uradnim ugotovitvam nemških preiskovalcev in ostajajo predmet spora.

Brückner je bil sicer v Nemčiji že pravnomočno obsojen zaradi posilstva 72-letne Američanke, ki se je leta 2005 zgodilo v istem portugalskem letovišču. Po prestani sedemletni zaporni kazni je bil lani izpuščen. V ločenem postopku je bil pozneje oproščen več obtožb zaradi posilstev in spolnih napadov. Sodniki so takrat kritizirali tudi dejstvo, da so ga tožilci javno in zelo izrazito povezovali s primerom Madeleine, čeprav zaradi njenega izginotja ni bil obtožen.

Britanska policija medtem preiskave ni zaključila. Metropolitan Police je ob najnovejših izjavah sporočila le, da bo še naprej preverjala vse izvedljive preiskovalne sledi. Madeleine McCann je iz apartmaja v Praia da Luz izginila 3. maja 2007, stara tri leta. Njeno izginotje ostaja eden najbolj odmevnih nerešenih primerov pogrešanih otrok v Evropi.