Goljufi poklicali 70-letno občanko. Zaradi tega, kar so ji povedali, jim je takoj izročila denar in nakit

Osiješko-baranjska policija išče neznane goljufe, ki so 70-letno žensko iz Osijeka ogoljufali za okoli 5000 evrov, ki jim jih je dala kot polog za domnevno operacijo svoje hčerke, navajajo hrvaški mediji.

Kako je potekal nateg?

Neznani moški je v petek popoldne poklical 70-letno žensko iz Osijeka in se lažno predstavljal kot zdravnik. Potem ko je od nje zahteval predplačilo za nujno operacijo hčerke, je neznani ženski osebi, ki je prišla na njena vrata, 70-letnica izročila 4500 evrov in nakit v vrednosti približno 500 evrov.

Kmalu se je izkazalo, da je bila prevarana ...

Policija znova in znova svari

»Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge,« ob tem opozarjajo na Policiji, kjer državljanom ponovno polagajo na srce, naj prevarantom ne zaupajo, nikomur pa nikoli ne posredujejo kakršnih koli osebnih in občutljivih informacij, prav tako naj na svoje elektronske naprave ne nameščajo aplikacij ali programov, ki jih ne poznajo.