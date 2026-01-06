Goran s sekiro ubil svojega otroka (1) v materinem naročju: grozljiv zločin, ki je pretresel regijo

Mineva tri leta od strašne tragedije, ki je pretresla Zagreb in širšo regijo. Mediji ob obletnici znova obujajo primer iz Zagreba, v katerem je takrat 43-letni Goran Knežević v napadu s sekiro hudo poškodoval svojo nekdanjo partnerico, njuna 1,5-letna hči pa je umrla. 42-letnica policijo nazadnje poklicala v sredo zvečer ob 20.26, ko je Knežević vlomil v njen dom v zagrebškem Žitnjaku. Povedala je, da jo nadleguje in da je najverjetneje pijan.

Policija je nato prejela še dva anonimna klica: eden je omenjal pretep na ulici, drugi pa je že poročal, da sta bili s sekiro poškodovani dve osebi – 42-letnica in njena hči. Policisti so na kraj prišli devet minut po prvem klicu, a kot navajajo mediji, je bilo že prepozno. Po poročanju medijev je deklica kljub pomoči umrla, ženska pa je utrpela hude, smrtno nevarne poškodbe.

Medtem ko je ženska držala otroka v naročju, je Knežević vzel sekiro z dvorišča in planil nanju. V trenutku napada je ženska izgubila zavest, otrok pa je utrpel hude poškodbe. Reševalci so nemudoma posredovali in poškodovani odpeljali v bolnišnico, vendar je deklica kmalu podlegla poškodbam. Mati so zadržali na zdravljenju v Klinični bolnišnici Dubrava; imela je hude, smrtno nevarne poškodbe, a so ji zdravniki rešili življenje.

Na kraju grozljiv prizor, napadalec je pobegnil

Tisti, ki so prvi prispeli, so naleteli na pretresljiv prizor, hudo poškodovano mater in malčico. Po napadu je Knežević pobegnil z BMW-jem, na zagrebški obvoznici A3 povzročil več prometnih incidentov, nato pa izstopil iz vozila in poskušal prečkati cestišče, kjer ga je zbil tovornjak in je na kraju umrl. Policija je nato potrdila, da gre za istega moškega, osumljenega napada.

Portal Telegram je po navedbah drugih medijev govoril s prijateljicami napadene ženske. Te trdijo, da je želela prekiniti stike, ker se Knežević ni želel spremeniti, on pa se s tem ni mogel sprijazniti. »Od takrat ji je nenehno povzročal težave,« se spominjajo in dodajajo, da naj bi ji rekel, da jo bo nekoč ubil.

Knežević je bil sicer stari znanec policije. Imel je obsežen kazenski dosje, v katerem se omenjajo ropi in prijave zaradi nasilnega vedenja.