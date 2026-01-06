  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNO

Goran s sekiro ubil svojega otroka (1) v materinem naročju: grozljiv zločin, ki je pretresel regijo

Mineva tri leta od groze v Zagrebu: oče s sekiro ubil dojenčico, nato pa umrl na obvoznici.
Morilec Goran K. FOTO: Zaslonski Posnetek
Morilec Goran K. FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 6. 1. 2026 | 17:44
2:38
A+A-

Mineva tri leta od strašne tragedije, ki je pretresla Zagreb in širšo regijo. Mediji ob obletnici znova obujajo primer iz Zagreba, v katerem je takrat 43-letni Goran Knežević v napadu s sekiro hudo poškodoval svojo nekdanjo partnerico, njuna 1,5-letna hči pa je umrla. 42-letnica policijo nazadnje poklicala v sredo zvečer ob 20.26, ko je Knežević vlomil v njen dom v zagrebškem Žitnjaku. Povedala je, da jo nadleguje in da je najverjetneje pijan. 

Policija je nato prejela še dva anonimna klica: eden je omenjal pretep na ulici, drugi pa je že poročal, da sta bili s sekiro poškodovani dve osebi – 42-letnica in njena hči. Policisti so na kraj prišli devet minut po prvem klicu, a kot navajajo mediji, je bilo že prepozno. Po poročanju medijev je deklica kljub pomoči umrla, ženska pa je utrpela hude, smrtno nevarne poškodbe

Medtem ko je ženska držala otroka v naročju, je Knežević vzel sekiro z dvorišča in planil nanju. V trenutku napada je ženska izgubila zavest, otrok pa je utrpel hude poškodbe. Reševalci so nemudoma posredovali in poškodovani odpeljali v bolnišnico, vendar je deklica kmalu podlegla poškodbam. Mati so zadržali na zdravljenju v Klinični bolnišnici Dubrava; imela je hude, smrtno nevarne poškodbe, a so ji zdravniki rešili življenje.

Na kraju grozljiv prizor, napadalec je pobegnil

Tisti, ki so prvi prispeli, so naleteli na pretresljiv prizor, hudo poškodovano mater in malčico. Po napadu je Knežević pobegnil z BMW-jem, na zagrebški obvoznici A3 povzročil več prometnih incidentov, nato pa izstopil iz vozila in poskušal prečkati cestišče, kjer ga je zbil tovornjak in je na kraju umrl. Policija je nato potrdila, da gre za istega moškega, osumljenega napada.

Portal Telegram je po navedbah drugih medijev govoril s prijateljicami napadene ženske. Te trdijo, da je želela prekiniti stike, ker se Knežević ni želel spremeniti, on pa se s tem ni mogel sprijazniti. »Od takrat ji je nenehno povzročal težave,« se spominjajo  in dodajajo, da naj bi ji rekel, da jo bo nekoč ubil.

Knežević je bil sicer stari znanec policije. Imel je obsežen kazenski dosje, v katerem se omenjajo ropi in prijave zaradi nasilnega vedenja.

Več iz teme

zločinsmrtpolicijaZagrebGoran Knežević
ZADNJE NOVICE
19:17
Lifestyle  |  Stil
TEŽKO PRIČAKOVANE

To so videoigre, ki bodo zaznamovale leto 2026

Pričakovanja tako kritikov kot igralcev so velika, v igri so seveda tudi velikanske vsote.
Staš Ivanc6. 1. 2026 | 19:17
19:06
Novice  |  Slovenija
VREME IN CESTE

Sneg ohromil državo, ceste kolapsirale, na Primorskem hud snežni vihar (VIDEO)

Dars sporoča, da so na terenu močne ekipe, a voznike prosijo, naj se na pot ne odpravijo, če ni nujno.
6. 1. 2026 | 19:06
19:01
Bralci
BRALCI POROČEVALCI

Ogorčenje zaradi razmer na cesti, tovornjaki prehitevajo avtomobile?! Med Koprom in Ljubljano bralec »videl samo en plug« (VIDEO, FOTO)

Da na terenu res ni rožnato, potrjuje tudi več naših bralcev.
6. 1. 2026 | 19:01
18:48
Bulvar  |  Domači trači
MOŠKI POGLED

Kriza srednjih let: tako Miha Hercog in David Urankar lovita mladost (VIDEO)

Pri Mihi in Davidu je moč opaziti primer zdrave, aktivne krize, kjer sta na prvem mestu humor in ustvarjalnost.
6. 1. 2026 | 18:48
18:42
Šport  |  Tekme
NOVOLETNA TURNEJA

Bravo, Domen! Prevc postal tretji Slovenec v zgodovini z zlatim orlom

Domen Prevc je na zadnji tekmi v Bischofshofnu z drugim mestom potrdil skupno zmago.
6. 1. 2026 | 18:42
18:08
Novice  |  Slovenija
VARNOST V PROMETU

Niste očistili snega z avtomobila? Dobite lahko kazen, in to ne majhno

Če sneg ali led z vašega vozila povzroči prometno nesrečo, je policijska kazen še najmanjša težava. V tem primeru boste odgovarjali tudi za nastalo škodo.
6. 1. 2026 | 18:08

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki