Gorice: Naraslo število žrtev nesreče helikopterja, novi posnetki razkrivajo zadnje sekunde pred padcem (FOTO, VIDEO)

Po hudi nesreči italijanskega vojaškega helikopterja na severovzhodu Bosne in Hercegovine zdaj prihajajo nove tragične podrobnosti. Kot smo že poročali, je letalo strmoglavilo med izvajanjem naloge v okviru mednarodne misije Eufor Althea. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na štiri. Umrla sta dva pripadnika italijanskih oboroženih sil in dva pripadnika vojaškega korpusa italijanskega Rdečega križa. Novico je potrdil župan Brčkega Siniša Milić: »Kljub trudu zdravnikov v bolnišnici v Brčkem je umrla še ena oseba.« Dva poškodovana so prepeljali na zdravljenje v Tuzlo, preostalih devet pa zdravijo v Brčkem. Vsi so v stabilnem stanju.

Uradni vzrok nesreče, ki se je zgodila v četrtek okoli 16. ure v naselju Gorice, za zdaj ni znan. Medtem so lokalni mediji objavili nove, pretresljive videoposnetke dogodka. Na posnetku, ki ga je objavil Dnevni avaz, je videti transportni helikopter CH-47 chinook, kako se med padanjem nenadzorovano vrti okoli svoje osi, v ozadju pa je slišati pretresenega moškega, ki vzklikne: »Človek, Jezus dragi!«

Pripadniki sil Eufor v Bosni in Hercegovini že od leta 2004 skrbijo za stabilnost in spoštovanje daytonskega mirovnega sporazuma. V misiji sodeluje tudi 21 pripadnikov Slovenske vojske, med katerimi po razpoložljivih podatkih ni poškodovanih.

Sožalja iz vrha evropske politike

Na tragični dogodek so se odzvali številni evropski voditelji. Italijanska premierka Giorgia Meloni je na družbenem omrežju X zapisala: »Vest o tragični nesreči italijanskega helikopterja Euforja v Bosni in Hercegovini je razlog za globoko žalost.« Žrtvam, njihovim družinam in vsem prizadetim je izrekla solidarnost. Italijanski predsednik Sergio Mattarella je izrekel sožalje družinam umrlih in italijanskim oboroženim silam, italijanski obrambni minister Guido Crosetto pa je napovedal, da bo danes obiskal poškodovane.

Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kallas je izrazila obžalovanje ob izgubi življenj ter spomnila, da pripadniki Euforja vsakodnevno skrbijo za mir in varnost v BiH. Dodala je, da Evropa v teh težkih trenutkih stoji ob strani Italiji. Sožalje italijanskima ministroma Antoniu Tajaniju in Guidu Crosettu ter družinam žrtev je izrazil tudi hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Poudaril je, da ta nesreča opominja na predanost in žrtve vseh, ki služijo miru in stabilnosti v regiji. Tudi slovensko zunanje ministrstvo je v četrtek na omrežju X izreklo sožalje družinam žrtev in izrazilo solidarnost z vsemi, ki jih je tragedija prizadela.

Helikopter Chinook CH-47 se je zrušil med »rutinsko misijo« v regiji Brčko, približno 180 kilometrov severno od Sarajeva. FOTO: Elvis Barukcic Afp

V okrožju Brčko v BiH so medtem v petek razglasili dan žalovanja. Tamkajšnji župan Siniša Milić je po poročanju javne radiotelevizije BHRT poudaril, da gre za pripadnike mirovnih sil, ki so sodelovali pri ohranjanju miru in stabilnosti v BiH. Posebej se je zahvalil pilotom, ki so po njegovih besedah poskušali helikopter obdržati v zraku in preprečiti njegov padec na naseljeno območje, piše STA.

Pristojne službe nadaljujejo preiskavo, ki bo, upajo, pojasnila natančne okoliščine in tehnične razloge za strmoglavljenje.

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