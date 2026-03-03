Gorski reševalci žalujejo, poslovil se je Dino: »Bil je človek velikega srca, vedno pripravljen pomagati«

Žalostno novico so z javnostjo delili hrvaški gorski reševalci. Tako se je Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) poslovila od svojega člana Dina Trojaka, ki je umrl v 35. letu starosti. Bil je član HGSS Varaždin.

Pogreb gorskega reševalca bo danes

»Z veliko žalostjo se poslavljamo od Dina Trojaka, našega prijatelja in člana postaje HGSS Varaždin. Dino je bil priden in predan član naše postaje, človek velikega srca, pripravljen pomagati drugim v vsakem trenutku. S svojim delom, znanjem in človečnostjo je pustil globok pečat med vsemi, ki so ga poznali. Njegov prispevek k delu ter njegov odnos do sodelavcev, prijateljev in skupnosti bodo ostali trajno v spominu. V teh težkih trenutkih izrekamo iskreno sožalje njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi in so ga spoštovali. Poslednje slovo bo 3. marca 2026 ob 12.30 na varaždinskem pokopališču,« piše v objavi na družbenih omrežjih.