Gost dim nad Parizom: v požaru uničen eden najstarejših simbolov francoske prestolnice (FOTO)

Središče Pariza je v noči na ponedeljek zajel obsežen požar, v katerem je skoraj v celoti pogorela znana pokrita tržnica Marché des Enfants Rouges. Ognjeni zublji in gost črn dim, ki se je dvigal visoko nad mesto, so bili vidni več kilometrov daleč. Gasilcem je požar v zgodnjih jutranjih urah sicer uspelo spraviti pod nadzor, vendar je zgodovinski objekt utrpel nepopravljivo škodo. Župan osrednjega pariškega okrožja Ariel Weil je na družbenem omrežju X potrdil žalostno vest ter zapisal, da je ognjena stihija to izjemno priljubljeno zgodovinsko lokacijo praktično povsem uničila.

Marché des Enfants Rouges velja za najstarejšo pokrito tržnico v francoski prestolnici. Leta 1982 so jo razglasili za zgodovinski spomenik, med domačini in številnimi turisti pa je slovela po živahnem utripu, odličnih restavracijah, stojnicah s svežo hrano, cvetličarnah in vinotekah. Pretresljivo uničenje tržnice je za Pariz že drugi hud udarec po uničujočem požaru v katedrali Notre-Dame leta 2019, v katerem je francoska prestolnica prav takisto trepetala za enega svojih najbolj prepoznavnih in monumentalnih zgodovinskih simbolov.

Gasilcem je požar v zgodnjih jutranjih urah uspelo spraviti pod nadzor. FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

Točen vzrok izbruha požara na tržnici in celotna materialna škoda za zdaj še nista znana, pristojne službe pa že opravljajo ogled pogorišča in preiskavo.

Marché des Enfants Rouges velja za najstarejšo pokrito tržnico v francoski prestolnici. FOTO: Bernard Geliot Afp