Groza blizu nas: strpala sta ga v prikolico in ga dve leti imela za sužnja, vzela sta mu vse

Dva hrvaška državljana sta osumljena trgovine z ljudmi, potem ko naj bi 42-letnega moškega dve leti imela v položaju sužnja in ga izkoriščala za delo, navajajo hrvaški mediji. Policisti PU primorsko-goranske so tako zaključili kriminalistično preiskavo zoper 28-letnico in 30-letnika.

Moški moral opravljati različna fizična dela

42-letnega hrvaškega državljana sta z grožnjami, prevarami in izkoriščanjem njegovega težkega premoženjskega položaja prisilila v vsakodnevno fizično delo brez vsakršnega plačila ter ga nastanila v prikolico brez osnovnih pogojev za življenje. Moški je moral opravljati različna fizična dela, ves dohodek, ustvarjen z njegovim delom, pa sta obdržala zase.

Osumljenca sta mu odvzela osebne dokumente in naj bi sklepala fiktivne pogodbe, da bi si prilastila njegovo družinsko hišo in sadovnjak v Gorskem kotarju. Poleg tega sta ga večkrat prijavila kot storilca prometnih prekrškov, ki naj bi jih v resnici storila druga oseba.

Policija med preiskavo našla orožje

Med preiskavo doma osumljencev je policija našla nedovoljeno orožje in strelivo – pištolo Crvena zastava M70 s pripadajočimi nabojniki, dva startna pištola ter 239 kosov različnega streliva. Zaradi tega je bil 30-letnik dodatno kazensko ovaden zaradi nedovoljenega posesti orožja. Oba osumljena sta v priporu.