Policija je v ponedeljek zvečer prejela obvestilo 31-letnice iz okolice Našic, da sta se njena otroka, stara tri in šest let, dušila zaradi vdihavanja zraka med kopanjem. Otroka so takoj prepeljali v Splošno županijsko bolnišnico Našice, kjer so ju pregledali in zadržali na opazovanju.

Zastrupljena z ogljikovim monoksidom

Na kraju dogodka je ekipa Policijske uprave osješko-baranjske ob asistenci strokovnjakov za plinske napeljave in dimnike opravila ogled, pri katerem je bilo ugotovljeno, da sta bila otroka zastrupljena z ogljikovim monoksidom zaradi uporabe kuhinjske nape.

»Ta je iz prostora izsesala kisik, kar je povzročilo povečano koncentracijo ogljikovega monoksida v kopalnici, v kateri je deloval plinski bojler,« so pojasnili na policiji.