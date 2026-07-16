Groza na bazenu: 11-letnico oživljali več kot pol ure, zdravniki se borijo za njeno življenje

Poletni družinski izlet na kopališču v italijanskem obmorskem kraju Sestri Levante se je v sredo popoldne sprevrgel v pravo tragedijo. Enajstletna deklica se po hudi nesreči v bazenu bori za življenje, potem ko jo je pod gladino zadržal odtočni sistem bazena. Po poročanju italijanskih medijev je bila deklica z družino na kopališču, ko je med kopanjem v plitvem otroškem bazenu nenadoma izginila. Sprva ni bilo jasno, kaj se je zgodilo, kmalu pa so svojci in drugi obiskovalci opazili, da se ne more vrniti na površje, zato so nemudoma poklicali reševalce, poroča hrvaški Dnevnik.

Po doslej znanih informacijah so se ji v odtočno šobo bazena zapletli lasje. Močan sesalni učinek sistema za kroženje vode jo je zadržal na dnu bazena in ji onemogočil, da bi priplavala na površje. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so deklico rešili iz vode in jo oživljali več kot 30 minut. Nato so jo s helikopterjem prepeljali v otroško bolnišnico Giannina Gaslini v Genovi, kjer ostaja na zdravljenju. Od sprejema v bolnišnico deklica še ni prišla k zavesti, zdravniki pa se še naprej borijo za njeno življenje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Tragični dogodek je pretresel tako obiskovalce kopališča kot domačine. Italijanske oblasti so že sprožile preiskavo, s katero želijo ugotoviti natančne okoliščine nesreče. Med drugim preverjajo, ali je bazenski odtočni sistem ustrezal vsem predpisanim varnostnim standardom in ali je bil pravilno vzdrževan. Takšne nesreče so sicer zelo redke, vendar opozarjajo, da lahko odtočni sistemi bazenov ob nepravilnem delovanju ali pomanjkljivi zaščiti predstavljajo resno nevarnost. Prav zato morajo biti bazeni opremljeni z ustreznimi zaščitnimi rešetkami in drugimi varnostnimi mehanizmi, ki preprečujejo, da bi sesalna sila ujela lase ali dele telesa kopalcev.