  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NJENI LASJE SO SE UJELI V ŠOBO

Groza na bazenu: 11-letnico oživljali več kot pol ure, zdravniki se borijo za njeno življenje

Preiskava okoliščin nesreče še poteka.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 16. 7. 2026 | 18:05
2:02
A+A-

Poletni družinski izlet na kopališču v italijanskem obmorskem kraju Sestri Levante se je v sredo popoldne sprevrgel v pravo tragedijo. Enajstletna deklica se po hudi nesreči v bazenu bori za življenje, potem ko jo je pod gladino zadržal odtočni sistem bazena. Po poročanju italijanskih medijev je bila deklica z družino na kopališču, ko je med kopanjem v plitvem otroškem bazenu nenadoma izginila. Sprva ni bilo jasno, kaj se je zgodilo, kmalu pa so svojci in drugi obiskovalci opazili, da se ne more vrniti na površje, zato so nemudoma poklicali reševalce, poroča hrvaški Dnevnik.

Po doslej znanih informacijah so se ji v odtočno šobo bazena zapletli lasje. Močan sesalni učinek sistema za kroženje vode jo je zadržal na dnu bazena in ji onemogočil, da bi priplavala na površje. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so deklico rešili iz vode in jo oživljali več kot 30 minut. Nato so jo s helikopterjem prepeljali v otroško bolnišnico Giannina Gaslini v Genovi, kjer ostaja na zdravljenju. Od sprejema v bolnišnico deklica še ni prišla k zavesti, zdravniki pa se še naprej borijo za njeno življenje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Tragični dogodek je pretresel tako obiskovalce kopališča kot domačine. Italijanske oblasti so že sprožile preiskavo, s katero želijo ugotoviti natančne okoliščine nesreče. Med drugim preverjajo, ali je bazenski odtočni sistem ustrezal vsem predpisanim varnostnim standardom in ali je bil pravilno vzdrževan. Takšne nesreče so sicer zelo redke, vendar opozarjajo, da lahko odtočni sistemi bazenov ob nepravilnem delovanju ali pomanjkljivi zaščiti predstavljajo resno nevarnost. Prav zato morajo biti bazeni opremljeni z ustreznimi zaščitnimi rešetkami in drugimi varnostnimi mehanizmi, ki preprečujejo, da bi sesalna sila ujela lase ali dele telesa kopalcev. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nesrečabazendeklica se bori za življenjeItalija
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
POSLEDICE

Vaš dragi nima niti enega prijatelja? Psihologi pojasnjujejo, kako to škoduje vajini zvezi

Moški vse pogosteje ostajajo brez tesnih prijateljev, kar pušča velike posledice na partnerskem odnosu.
16. 7. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: meje med resničnostjo in iluzijo bodo zamegljene

Bodimo pozorni, da ne zapademo v preveč idealizirane predstave, temveč ohranimo stik z realnostjo.
16. 7. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Mini soba za prvošolca: arhitektka je v nekaj kvadratov spravila skoraj nemogoče

Kako v majhno otroško sobo umestiti posteljo, mizo, omaro, igrače in šolske potrebščine? Arhitektka razkriva premišljeno rešitev.
16. 7. 2026 | 18:00
17:45
Bralci
VPRAŠANJA BRALCEV

Zamude, višji dodatek in gradbišče v Ljubljani: to morate vedeti, če se vozite z vlaki

Na Slovenskih železnicah so odgovorili na vprašanja, ki se porajajo bralcem.
16. 7. 2026 | 17:45
17:35
Šport  |  Tekme
TOUR DE FRANCE 2026

Kaotičen šprint na Touru, pred Pogačarjem prišlo do hudega padca (VIDEO)

Merlier najboljši v sprintu glavnine, slovenski as ostaja v rumenem.
16. 7. 2026 | 17:35
17:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel! (Suzy)

Kaj pravi o naši voditeljici?
16. 7. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki