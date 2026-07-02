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Ni za občutljive! 11-letnik brez dovoljenja staršev vzel vozilo, ubil osem ljudi (FOTO in VIDEO)

Policija je območje nesreče takoj zaprla zaradi zbiranja dokazov.
Prizorišče prometne nesreče, na tleh ob cesti so vidni ostanki opreme in raztresene osebne stvari budističnih menihov. Okoli njih so zbrani reševalci v uniformah. FOTO: Handout Afp

Prizorišče prometne nesreče, na tleh ob cesti so vidni ostanki opreme in raztresene osebne stvari budističnih menihov. Okoli njih so zbrani reševalci v uniformah. FOTO: Handout Afp

Reševalci v bolnišnico prevažajo poškodovanega budističnega meniha, ki je preživel silovito trčenje s poltovornjakom. Okoli njega je zbrano medicinsko osebje, ki mu takoj ob sprejemu nudi nujno zdravstveno oskrbo. FOTO: Handout Afp

Reševalci v bolnišnico prevažajo poškodovanega budističnega meniha, ki je preživel silovito trčenje s poltovornjakom. Okoli njega je zbrano medicinsko osebje, ki mu takoj ob sprejemu nudi nujno zdravstveno oskrbo. FOTO: Handout Afp

Reševalci s cestišča umikajo in prenašajo telo enega izmed preminulih.  FOTO: Handout Afp

Reševalci s cestišča umikajo in prenašajo telo enega izmed preminulih.  FOTO: Handout Afp

Ljudje pobirajo raztresene osebne in verske predmete nesrečnih menihov. FOTO: Handout Afp

Ljudje pobirajo raztresene osebne in verske predmete nesrečnih menihov. FOTO: Handout Afp

Prizorišče prometne nesreče, na tleh ob cesti so vidni ostanki opreme in raztresene osebne stvari budističnih menihov. Okoli njih so zbrani reševalci v uniformah. FOTO: Handout Afp
Reševalci v bolnišnico prevažajo poškodovanega budističnega meniha, ki je preživel silovito trčenje s poltovornjakom. Okoli njega je zbrano medicinsko osebje, ki mu takoj ob sprejemu nudi nujno zdravstveno oskrbo. FOTO: Handout Afp
Reševalci s cestišča umikajo in prenašajo telo enega izmed preminulih.  FOTO: Handout Afp
Ljudje pobirajo raztresene osebne in verske predmete nesrečnih menihov. FOTO: Handout Afp
N. P.
 2. 7. 2026 | 12:44
 2. 7. 2026 | 12:49
1:16
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V severovzhodni tajski provinci Mukdahan se je v četrtek okoli polnoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri je osem budističnih menihov izgubilo življenje, še trinajst pa je hudo poškodovanih. V skupino menihov, ki so bili na romarskem pohodu ob robu ceste v okrožju Mueang, je z ogromno hitrostjo trčil poltovornjak.

Reševalci in policisti so ob prihodu na kraj nesreče naleteli na grozljiv prizor, saj so žrtve ležale po cestišču in ob njem. Pet menihov je umrlo takoj na kraju nesreče, trije pa so kasneje podlegli poškodbam v bolnišnici. Preostalih trinajst poškodovanih so reševalna vozila odpeljala na nujno zdravljenje v bližnje zdravstvene ustanove.

Po prvih ugotovitvah policijske preiskave je vozilo upravljal 11-letnik. Ta naj bi avtomobil brez dovoljenja vzel staršem ali skrbnikom, nato pa z njim zapeljal naravnost v procesijo menihov. Policija je območje nesreče takoj zaprla zaradi zbiranja dokazov, preiskava vseh okoliščin tragedije pa še vedno poteka.

Ljudje pobirajo raztresene osebne in verske predmete nesrečnih menihov. FOTO: Handout Afp
Ljudje pobirajo raztresene osebne in verske predmete nesrečnih menihov. FOTO: Handout Afp

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