Ni za občutljive! 11-letnik brez dovoljenja staršev vzel vozilo, ubil osem ljudi (FOTO in VIDEO)

V severovzhodni tajski provinci Mukdahan se je v četrtek okoli polnoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri je osem budističnih menihov izgubilo življenje, še trinajst pa je hudo poškodovanih. V skupino menihov, ki so bili na romarskem pohodu ob robu ceste v okrožju Mueang, je z ogromno hitrostjo trčil poltovornjak.

Reševalci in policisti so ob prihodu na kraj nesreče naleteli na grozljiv prizor, saj so žrtve ležale po cestišču in ob njem. Pet menihov je umrlo takoj na kraju nesreče, trije pa so kasneje podlegli poškodbam v bolnišnici. Preostalih trinajst poškodovanih so reševalna vozila odpeljala na nujno zdravljenje v bližnje zdravstvene ustanove.

Po prvih ugotovitvah policijske preiskave je vozilo upravljal 11-letnik. Ta naj bi avtomobil brez dovoljenja vzel staršem ali skrbnikom, nato pa z njim zapeljal naravnost v procesijo menihov. Policija je območje nesreče takoj zaprla zaradi zbiranja dokazov, preiskava vseh okoliščin tragedije pa še vedno poteka.