Groza na cesti: avtobus, poln otrok, strmoglavil 30 metrov v globino, najmanj 21 mrtvih

Na otoku Fogo na Zelenortskih otokih se je zgodila strašna prometna nesreča. Avtobus, na katerem so bili tudi učenci, je zapeljal s ceste in zgrmel približno 30 metrov v globino.

Umrlo najmanj 21 ljudi, med žrtvami tudi otroci

Nesreča se je zgodila v soboto zvečer. Avtobus je vozil na relaciji Chã das Caldeiras–Campanas, ko je iz za zdaj še neznanega razloga zapeljal s cestišča.

Po navedbah predstavnika tamkajšnje civilne zaščite je ob padcu najmanj deset potnikov vrglo iz vozila. Nekateri so po nesreči ostali ujeti v povsem uničenem avtobusu.

Na kraj so prihitele reševalne službe. Pristojni zdaj ugotavljajo, kaj je povzročilo tragedijo in zakaj je voznik izgubil nadzor nad avtobusom.