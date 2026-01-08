  • Delo d.o.o.
HUDA NESREČA

Groza na cesti: kos ledu padel s kombija in zadel voznika v glavo

Policija voznika kombija še ni izsledila.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
M. U.
 8. 1. 2026 | 14:51
 8. 1. 2026 | 14:53
1:05
Včeraj okoli 15.10 se je na območju Čazme, pri Blatnici, zgodila nenavadna nesreča, v kateri je en voznik utrpel lažje poškodbe, navajajo hrvaški mediji. S kombija, ki ni bil očiščen, se je med vožnjo odlomil kos ledu ter prebil vetrobransko steklo avtomobila, ki je pripeljal iz nasprotne smeri.

Niste očistili snega z avtomobila? Dobite lahko kazen, in to ne majhno

Voznika (62) tega avtomobila je led zadel naravnost v glavo in je bil prepeljan v bjelovarsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima lažje telesne poškodbe.  Policija voznika kombija še ni izsledila. 

Preden greste na cesto

Pred vključitvijo v promet so vozniki dolžni v celoti očistiti vozilo snega in ledu, vključno s streho, da ne ogrožajo varnosti drugih udeležencev v prometu. Neočiščen sneg in led se lahko med vožnjo z vozila odlomita ter padeta na cesto ali druga vozila in povzročita prometne nesreče in poškodbe.

 

prometna nesrečanesrečakombiled
