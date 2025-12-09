Groza na križarki: 35-letnik popil 33 alkoholnih pijač in končal tragično

Družina 35-letnega Michaela Virgila iz Kalifornije je vložila tožbo proti podjetju Royal Caribbean, saj trdi, da je ta lani umrl na njihovi križarki, potem ko naj bi mu v ladijskem baru postregli najmanj 33 alkoholnih pijač. Virgil se je 13. decembra lani v Los Angelesu vkrcal na ladjo Navigator of the Seas skupaj z zaročenko Connie Aguilar in njunim sinom, posadka pa mu je po navedbah iz tožbe med plovbo proti mehiški Ensenadi kljub očitnemu stanju vinjenosti še naprej stregla prekomerne količine alkohola, poroča CBS News.

Posredovanje varnostne službe in tragičen konec

Po navedbah iz tožbe je Virgil v opitem stanju poskušal najti svojo kabino, vendar se je izgubil in postal vznemirjen. Takrat naj bi ga presenetili pripadniki varnostne službe Royal Caribbeana, ga podrli na tla in obvladali »s svojo polno telesno težo«. Odvetniki družine trdijo, da so člani posadke Virgilu na zahtevo kapitana vbrizgali tudi haloperidol, zdravilo za zdravljenje psihotičnih motenj, ter da so proti njemu uporabili več odmerkov solzivca.

V izjavi za CBS News je tiskovni predstavnik skupine Royal Caribbean dejal: »Užaloščeni smo zaradi smrti enega od naših gostov, sodelovali smo z oblastmi pri njihovi preiskavi in vzdržali se bomo nadaljnjih komentarjev glede tekočega sodnega postopka.« Odvetniki v tožbi poudarjajo, da je imel Royal Caribbean pravico zavrniti strežbo alkohola vsakomur, ki je bil vidno pijan, a tega niso storili, da bi zaščitili Virgilovo življenje. Prav tako trdijo, da podjetje namerno oglašuje svoje pakete pijače ter skrbi za to, da so bari na »vsakem vogalu« ladje Navigator of the Seas.

To ni prvi tak primer

Ta dogodek je že druga tožba proti Royal Caribbean v zadnjih nekaj mesecih, ki vključuje smrt in uživanje alkohola. Oktobra je bila vložena tožba v imenu 66-letne Dulcie White, ki je 22. oktobra 2024 padla z ladje med križarjenjem. Njena družina trdi, da ji je posadka še naprej stregla alkohol kljub očitnim znakom skrajne opitosti.

Tudi v tej tožbi omenjajo paket neomejenih alkoholnih pijač. »Zaradi takšnega paketa pijače je pretiravala, morda je skušala iz njega iztisniti čim več za svoj denar,« je povedala njena hči Megan Klewin. »Bila je popolnoma opita na način, kakršnega še nikoli prej nisem videla. Žalosti me, da je to moj zadnji spomin nanjo.«