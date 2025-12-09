  • Delo d.o.o.
ROYAL CARIBBEAN

Groza na križarki: 35-letnik popil 33 alkoholnih pijač in končal tragično

Družina zdaj toži podjetje.
Simbolična fotografija. FOTO: Paola Chiomante Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Paola Chiomante Reuters
N. B.
 9. 12. 2025 | 20:57
2:38
A+A-

Družina 35-letnega Michaela Virgila iz Kalifornije je vložila tožbo proti podjetju Royal Caribbean, saj trdi, da je ta lani umrl na njihovi križarki, potem ko naj bi mu v ladijskem baru postregli najmanj 33 alkoholnih pijač. Virgil se je 13. decembra lani v Los Angelesu vkrcal na ladjo Navigator of the Seas skupaj z zaročenko Connie Aguilar in njunim sinom, posadka pa mu je po navedbah iz tožbe med plovbo proti mehiški Ensenadi kljub očitnemu stanju vinjenosti še naprej stregla prekomerne količine alkohola, poroča CBS News.

Posredovanje varnostne službe in tragičen konec

Po navedbah iz tožbe je Virgil v opitem stanju poskušal najti svojo kabino, vendar se je izgubil in postal vznemirjen. Takrat naj bi ga presenetili pripadniki varnostne službe Royal Caribbeana, ga podrli na tla in obvladali »s svojo polno telesno težo«. Odvetniki družine trdijo, da so člani posadke Virgilu na zahtevo kapitana vbrizgali tudi haloperidol, zdravilo za zdravljenje psihotičnih motenj, ter da so proti njemu uporabili več odmerkov solzivca. 

V izjavi za CBS News je tiskovni predstavnik skupine Royal Caribbean dejal: »Užaloščeni smo zaradi smrti enega od naših gostov, sodelovali smo z oblastmi pri njihovi preiskavi in vzdržali se bomo nadaljnjih komentarjev glede tekočega sodnega postopka.« Odvetniki v tožbi poudarjajo, da je imel Royal Caribbean pravico zavrniti strežbo alkohola vsakomur, ki je bil vidno pijan, a tega niso storili, da bi zaščitili Virgilovo življenje. Prav tako trdijo, da podjetje namerno oglašuje svoje pakete pijače ter skrbi za to, da so bari na »vsakem vogalu« ladje Navigator of the Seas.

To ni prvi tak primer

Ta dogodek je že druga tožba proti Royal Caribbean v zadnjih nekaj mesecih, ki vključuje smrt in uživanje alkohola. Oktobra je bila vložena tožba v imenu 66-letne Dulcie White, ki je 22. oktobra 2024 padla z ladje med križarjenjem. Njena družina trdi, da ji je posadka še naprej stregla alkohol kljub očitnim znakom skrajne opitosti.

Tudi v tej tožbi omenjajo paket neomejenih alkoholnih pijač. »Zaradi takšnega paketa pijače je pretiravala, morda je skušala iz njega iztisniti čim več za svoj denar,« je povedala njena hči Megan Klewin. »Bila je popolnoma opita na način, kakršnega še nikoli prej nisem videla. Žalosti me, da je to moj zadnji spomin nanjo.«

Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Danes so tudi najbolj napredne digitalne rešitve izpostavljene tveganjem

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kredit na računu že v 48 urah!

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Kateri izgovor je vaš?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
