Groza na letu proti Zagrebu: 15-letnica tiho poklicala stevardeso in ji pokazala srhljivo sporočilo

Na mednarodnem letu, ki je pred dnevi pristal na zagrebškem letališču Franjo Tuđman, se je odvila drama, ki se je končala z aretacijo državljana Severne Makedonije. Osumljen je spolnega napada na mladoletnico.

Zapletlo se je kmalu po vzletu, ko je 15-letnica, ki je potovala sama, diskretno poklicala stevardeso in ji predala svoj telefon. Na zaslonu je bilo napisano sporočilo: »Zelo me je strah tega moškega, mi lahko kako pomagate?« Kabinsko osebje je odločno ukrepalo. Stevardesa ni želela pritegniti pozornosti moškega, ki je sedel ob dekletu, zato se je naredila ravnodušno in najstnici ponudila, da jo pospremi do stranišča. Namesto tega jo je odpeljala do pilotske kabine, kjer je dekle posadki zaupalo, kaj se dogaja. Izjavila je, da se je je moški ob njej takoj po vzletu začel dotikati po mednožju, ob tem pa se je izgovarjal, da ji le pomaga pravilno pripeti varnostni pas.

Posadka je o dogajanju nemudoma obvestila kontrolni stolp v Zagrebu, zato so policisti osumljenca pričakovali že ob pristanku letala. Po izkrcanju so ga odpeljali na policijsko postajo, kjer se je pogovor hitro prelevil v formalno kazensko preiskavo. Po zaključenem postopku so ga predali občinskemu državnemu tožilstvu in nato preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor v zaporu Remetinec.

Osumljeni državljan Severne Makedonije vse obtožbe zavrača. Pred tožilci je zatrdil, da se najstnice ni dotikal na način, kot mu ga očitajo, ampak da ji je zgolj podal varnostni pas, da bi se lahko sama pripela.