Groza na na dan zaljubljencev: maserka (36) umrla na delovnem mestu

Maserka (36) je umrla v wellness centru v Sankt Peterburgu, potem ko ji je na dan zaljubljencev zaradi izčrpanosti postalo slabo.

Po navedbah sodelavcev se je ženska 14. februarja pritoževala nad utrujenostjo, saj je od jutra delala skoraj brez premora, ker so bili vsi termini v wellness centru zasedeni, navaja Telegraf.rs.

Umrla v bolnišnici

Potem ko ji je postalo slabo, je legla na masažno mizo, da bi si nekoliko odpočila, a je kmalu zatem izgubila zavest. Nujno so jo prepeljali v bolnišnico, vendar je kljub prizadevanjem zdravnikov umrla dve uri pozneje.

Maserka je v Rusijo prišla pred šestimi meseci iz Indonezije, da bi zaslužila denar. V Indoneziji je pustila dva mladoletna otroka.