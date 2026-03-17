Groza na ulici: s strelom v glavo ubit lastnik nogometnega kluba (VIDEO)

Pomorie, bolgarsko mestece s 13 tisoč prebivalci, je zavito v črnino. Zgodila se je namreč velika tragedija, saj je bil ubit Hristo Burgazliev, predsednik istoimenskega kluba in znani mestni poslovnež.

Ubili so ga sredi ulice, medtem ko je bil v svojem avtomobilu. Neznani storilec mu je v glavo izstrelil naboj in pobegnil.

Krive težave z dolgovi?

Bolgarski mediji navajajo, da je imel, čeprav ni bil znan kot sporna osebnost, v zadnjem času težave z dolgovi.

Policija je sprožila obsežno preiskavo, napadalca pa še vedno iščejo.