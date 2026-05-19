Groza ob obali: morski pes pred očmi prijateljev ubil očeta dveh otrok (FOTO)

Po grozljivem napadu morskega psa se skrušena družina poslavlja od 38-letnega Stevena Mattabonija, ki so ga bližnji opisali kot neponovljivega in izjemnega človeka. Tragedija se je zgodila v soboto med potapljanjem blizu otoka Rottnest, priljubljene turistične točke v Zahodni Avstraliji. Približno v času napada, okoli 10. ure dopoldne, so na tem območju opazili skoraj pet metrov dolgega velikega belega morskega psa.

Steven, ki so ga prijatelji klicali »Mattas«, je bil strasten ribič. Ocean mu je pomenil vse, z njim je dobesedno živel in dihal, navajajo mediji. Njegova žena Shirene ga je opisala kot izjemno zvestega in neskončno velikodušnega moža, ki bi za druge slekel lastno srajco, predvsem pa kot čudovitega očeta njunih dveh hčerk, starih dve leti in štiri mesece. Steven je bil sicer vsestransko nadarjen, med drugim je igral avstralski nogomet za klub Kingsley. Iz kluba so sporočili, da so izgubili iskrenega in izjemno priljubljenega prijatelja, ki je s svojim nasmehom in toplino vedno razsvetlil prostor. Tragičnemu napadu so bili priča njegovi prijatelji, ki so takoj skočili v akcijo. Kot je pojasnil vodja preiskave Michael Wear, so Stevena sami potegnili iz vode in ga začeli oživljati že med plovbo s čolnom proti obali. Usmerili so se naravnost proti pomolu v zalivu Geordie Bay, a nesrečnemu očetu žal ni bilo več pomoči. Oblasti so o dogodku že sprožile uradno preiskavo.

Otok Rottnest leži v bližini mesta Perth in je med obiskovalci zelo priljubljen. To je bil prvi smrtonosni napad morskega psa v Zahodni Avstraliji od marca lanskega leta. Sicer pa so v Avstraliji od začetka uradnih beleženj leta 1791 zabeležili približno 1300 napadov morskih psov, od katerih se jih je okoli 260 končalo usodno.