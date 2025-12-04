Zabodli policista (59), napadalec 18-letnik z duševnimi težavami: »Upamo, da si bo naš kolega opomogel, mislimo nanj«

Sinoči okoli 22.45 so v Splitu z ostrim predmetom poškodovali policista, ki v času dogodka sicer ni bil v službi in oblečen v civilna oblačila.

Splitska policija je sporočila, da so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu zagotovili zdravniško pomoč. Utrpel je hude telesne poškodbe in je zadržan v bolnišnici.

Potekalo obsežno iskanje napadalca

Po celonočnem iskanju je policija danes zjutraj po 7.30 sporočila, da je ena oseba, ki je povezana z dogodkom, pod policijskim nadzorom.

»Upamo, da si bo naš kolega s pomočjo zdravnikov opomogel, mislimo nanj, v teh zahtevnih trenutkih smo z njim in njegovo družino,« so sporočili s splitske policije.

O dogodku je bilo obveščeno pristojno državno tožilstvo, na kraju dogodka pa poteka ogled, ki ga vodi namestnik pristojnega državnega tožilca, so navedli hrvaški mediji.

Prve informacije o napadalcu

Napadalec naj bi bil 18-letnik z duševnimi težavami in naj bi bil po aretaciji odpeljan v psihiatrično bolnišnico, kjer je pridržan. Poškodovani policist, kot je izvedela Slobodna Dalmacija, je star 59 let. Napad je obsodil tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki je dejal, da ga je o primeru iz Splita obvestil notranji minister Davor Božinović. »Upamo, da si bo hitro opomogel. Napad obsojamo, policija pa bo ugotovila okoliščine primera,« je Plenković dejal na seji vlade.