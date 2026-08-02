Lepotica Ludmila končala v kovčku, osumljenec poskušal pobegniti (VIDEO)

Ljudmila Turkova Konstantinovna (27), državljanka Rusije, katere truplo so našli v kovčku ob kanalu v naselju Padinska Skela v Beogradu v Srbiji, je izginila v noči med 25. in 26. julijem v Beogradu. Zadnjič se je družini in prijateljem oglasila okoli 23.20, nato pa se je njen telefon ugasnil in za njo se je izgubila vsaka sled. Zaradi suma, da je zagrešil umor, so aretirali turškega državljana K. E. (25), ki so ga prijeli med poskusom, da bi zapustil Srbijo.

Ljudmila je v Beograd prispela 23. julija z letalom iz Istanbula in si najela apartma na območju Savskega venca. Po navedbah njene prijateljice Darje, ki je na družbenih omrežjih objavila poziv za pomoč, se je 25. julija zvečer pripravljala na izhod in načrtovala obisk beograjskih barov. Zadnje sporočilo pred umorom je poslala med 23.15 in 23.20, nato pa je postala nedosegljiva, njen telefon pa je bil ugasnjen.

Tetovaže pomembna sled pri iskanju

Izginotje so policiji prijavili 30. julija, domnevno njena sorodnica, nato pa se je začela intenzivna iskalna akcija. Kot pomemben identifikacijski znak so navedli njene prepoznavne tetovaže – dve kači na levem stegnu, veliko kaligrafsko tetovažo na desni goleni in tetovaže v japonskem slogu na ramenih.

Truplo našli v kovčku, osumljenec aretiran

Truplo mlade Rusinje so našli v kovčku ob kanalu v Padinski Skeli v Beogradu, lokacijo pa je odkril policijski pes Aki. Medtem so se pojavili tudi posnetki nadzornih kamer.

Na enem je videti, kako Ljudmila skupaj z osumljencem vstopa v stavbo in ga drži za roko, drugi posnetek, nastal naslednji dan, pa prikazuje K. E., kako sam zapušča objekt in vleče velik kovček, za katerega preiskovalci sumijo, da je bilo v njem truplo žrtve.

Osumljenec je bil aretiran po nalogu Višjega javnega tožilstva v Beogradu med poskusom, da bi zapustil Srbijo.

Pretresljiva izpoved matere

Mati umorjene deklice, Julija, je povedala, da je njena hči v Beograd v Srbijo pripotovala turistično, da bi obiskala prijateljice, ki tam živijo. Kot je povedala, je zadnje sporočilo prejela 25. julija okoli 23.20. Ljudmila ji je napisala, da je šla ven s prijatelji, da je vse v redu in da jo bo poklicala naslednji dan. Tega klica nikoli ni bilo, poroča Mondo.rs.