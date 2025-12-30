To je hiša groze, kjer so zjutraj našli dve mrtvi osebi: oče naj bi ubil sina in nato storil samomor (FOTO)

Danes zjutraj okoli 8. ure so policisti po prejeti prijavi v hiši v Sukošanu našli dve mrtvi moški osebi. Na kraj dogodka so bile napotene vse interventne službe, navaja zadrska policija.

FOTO: Sime Zelic/pixsell

Trenutno poteka ogled kraja dejanja, ki ga vodi namestnik županijskega državnega tožilca v Zadru, po katerem bo znanih več informacij.

Po neuradnih informacijah gre za člane iste družine, domnevno naj bi šlo za umor in samomor, poroča Zadarski.hr.

Antena Zadar pa medtem neuradno navaja, da je oče ubil sina in nato storil samomor.