Groza pri Poreču: Našli tri razpadajoča trupla

V vasici Filipini pri Poreču so policisti naleteli na pretresljiv prizor. V družinski hiši so našli tri mrtve osebe, trupla so bila že v razpadajočem stanju. Okoliščine njihove smrti za zdaj ostajajo zavite v skrivnost. Preiskava poteka, policija pa za zdaj molči o podrobnostih.

Po doslej znanih informacijah gre za člane iste družine: Brankico Perhat, njeno hčer Dafne Perhat ter starejšega moškega, ki je bil njen oče. Dafne Perhat je nekoč delala v Bruslju kot asistentka v Evropskem parlamentu. V političnih krogih so jo poznali kot tesno sodelavko poslanke Sandre Petrović Jakovine (SDP), ki jo je v preteklosti opisala kot eno najbolj kompetentnih hrvaških asistentk v Bruslju.



Sosedom je postalo sumljivo, ker pri hiši že dolgo ni bilo nikogar. FOTO: Saša Miljević/Pixsell

Nekateri ugibajo, da bi lahko šlo za zastrupitev s plinom.

Neuradno naj bi družina hišo uporabljala kot vikend. Na tragedijo so posumili sosedi, saj pri hiši že dolgo ni bilo nikogar. Vrata so bila zaprta, pošta se je kopičila pri vhodu, z dvorišča pa je dneve in dneve odmeval lajež zapuščenih psov. Policija je po prijavi v hiši naletela na tri trupla, a ne razkriva vzroka smrti.

Med pretresenimi domačini pa so se že začele širiti govorice. Nekateri ugibajo, da bi lahko šlo za zastrupitev s plinom. Več odgovorov naj bi prinesla obdukcija in zaključek kriminalistične preiskave.