  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJA

Groza pri sosedih: mama(50) in hči(15) umrli po božični večerji, oče v resnem stanju

Po prvih ugotovitvah preiskovalci preučujejo možnost, da je tragedijo povzročila večerja na sveti večer, ki je vključevala ribe, morske sadeže in školjke.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
M. U.
 30. 12. 2025 | 07:54
 30. 12. 2025 | 07:54
2:26
A+A-

Italijansko mesto Campobasso je pretresla huda družinska tragedija, v kateri sta v razmiku le nekaj ur umrli 15-letno dekle in njena mati, oče pa je bil v težkem stanju hospitaliziran.

Sumijo, da je tragedijo povzročilo zastrupitev s hrano po večerji, tožilstvo pa je začelo preiskavo, da bi ugotovili, kaj je natančno privedlo do smrti dveh članic družine, navaja Corriere della Sera. Župan Antonio Tommasone je izrekel sožalje družini. »Šokirani smo, to je tragedija, ki nas je pustila brez besed. Vsa skupnost je v neveri, v imenu krajanov pa izrekam globoko sožalje družini,« je sporočil.

Petnajstletna Sara Di Vita je umrla v soboto zvečer v bolnišnici Cardarelli v Campobassu. Nekaj ur pozneje, v nedeljo zjutraj, je v isti zdravstveni ustanovi umrla tudi njena mati, 50-letna Antonella Di Ielsi. Dekletov oče, 55-letni Gianni Di Vita, je bil prav tako sprejet v bolnišnico zaradi resnih zdravstvenih težav in je na zdravljenju.

image_alt
Umrl med božičnim kosilom, 47-letnik se je zadušil s koščkom hrane

Družina, ki živi v kraju Pietracatella, se je več dni počutila slabo, vendar so bili po dostopnih podatkih dvakrat po prihodu nujne medicinske pomoči poslani domov, saj njihovo stanje takrat ni bilo ocenjeno kot zaskrbljujoče. Razmere so se nato v soboto popoldne nenadoma močno poslabšale. Zaradi hudih bolečin so ponovno poiskali zdravniško pomoč, nakar sta bila Sara in njen oče nujno nameščena na oddelek intenzivne nege, mati pa je bila sprejeta na oddelek interne medicine.

Kljub prizadevanjem zdravnikov mladi dijakinji klasične gimnazije ni bilo pomoči in je umrla okoli 22.30. Edina članica družine, ki ni kazala nobenih simptomov, je njuna 20-letna hči.

Preiskava osredotočena na večerjo

Po prvih ugotovitvah preiskovalci preučujejo možnost, da je tragedijo povzročila večerja na sveti večer, ki je vključevala ribe, morske sadeže in školjke. Tožilstvo v Campobassu je odredilo obdukcijo trupel matere in hčere, da bi ugotovili, ali je šlo za zastrupitev s hrano, močan alergijski odziv ali kakšen drug vzrok. 

 

Več iz teme

smrtdružinska tragedijaItalijazastrupitevsmrtne žrtve
ZADNJE NOVICE
08:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Nagrado za najboljši zajtrk v Evropi je osvojil slovenski hotel: razkošje brez kiča

Naš ne išče popolnosti, išče bližino, pravijo Peterčevi v Goriških brdih, kjer na štedilniku brbota ajdova ali prosena kaša, za tiste, ki potrebujejo več moči, pripravijo slavne omlete.
Alenka Kociper30. 12. 2025 | 08:30
08:22
Novice  |  Slovenija
ŠTEFANOV POTOP

Hrabri potapljači so v mrazu reševali iz vode

Pripravili so tradicionalni že 28. Štefanov potop. Letos so se potapljačem iz Gornje Radgone pridružili še kolegi iz Ljutomera in Murske Sobote.
30. 12. 2025 | 08:22
08:13
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Odprta ali zaprta vrata? Odgovor vas lahko stane več sto evrov na leto

Na prvi pogled je odgovor preprost – z zaprtimi vrati toploto zadržimo v prostoru. V praksi pa je odgovor precej bolj kompleksen.
Kaja Berlot30. 12. 2025 | 08:13
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
POVABILI ZAMAN

Dr. Oskarja nikakor ne spravijo v zapor

Franja Keleminovića novembra zaman povabili na prestajanje kazni. Na hladno ga bodo očitno spravili le s pomočjo Hrvatov.
Boštjan Celec30. 12. 2025 | 08:10
08:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
JAVNI RED IN MIR

Ste slišali, kaj sta vidno pijana počela sredi ceste v naselju Vurberk?

Policisti so se odzvali na klic ter izsledili 50-letno žensko in 58-letnega moškega.
30. 12. 2025 | 08:09
08:02
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNA POSLANICA

To so besede Goloba v novoletnem sporočilu. Tega naj se Slovenci v novem letu ne bojijo

Predsednik vlade v novoletni poslanici: Kot narod smo na pravi poti.
30. 12. 2025 | 08:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki