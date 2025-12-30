Italijansko mesto Campobasso je pretresla huda družinska tragedija, v kateri sta v razmiku le nekaj ur umrli 15-letno dekle in njena mati, oče pa je bil v težkem stanju hospitaliziran.

Sumijo, da je tragedijo povzročilo zastrupitev s hrano po večerji, tožilstvo pa je začelo preiskavo, da bi ugotovili, kaj je natančno privedlo do smrti dveh članic družine, navaja Corriere della Sera. Župan Antonio Tommasone je izrekel sožalje družini. »Šokirani smo, to je tragedija, ki nas je pustila brez besed. Vsa skupnost je v neveri, v imenu krajanov pa izrekam globoko sožalje družini,« je sporočil.

Petnajstletna Sara Di Vita je umrla v soboto zvečer v bolnišnici Cardarelli v Campobassu. Nekaj ur pozneje, v nedeljo zjutraj, je v isti zdravstveni ustanovi umrla tudi njena mati, 50-letna Antonella Di Ielsi. Dekletov oče, 55-letni Gianni Di Vita, je bil prav tako sprejet v bolnišnico zaradi resnih zdravstvenih težav in je na zdravljenju.

Družina, ki živi v kraju Pietracatella, se je več dni počutila slabo, vendar so bili po dostopnih podatkih dvakrat po prihodu nujne medicinske pomoči poslani domov, saj njihovo stanje takrat ni bilo ocenjeno kot zaskrbljujoče. Razmere so se nato v soboto popoldne nenadoma močno poslabšale. Zaradi hudih bolečin so ponovno poiskali zdravniško pomoč, nakar sta bila Sara in njen oče nujno nameščena na oddelek intenzivne nege, mati pa je bila sprejeta na oddelek interne medicine.

Kljub prizadevanjem zdravnikov mladi dijakinji klasične gimnazije ni bilo pomoči in je umrla okoli 22.30. Edina članica družine, ki ni kazala nobenih simptomov, je njuna 20-letna hči.

Preiskava osredotočena na večerjo

Po prvih ugotovitvah preiskovalci preučujejo možnost, da je tragedijo povzročila večerja na sveti večer, ki je vključevala ribe, morske sadeže in školjke. Tožilstvo v Campobassu je odredilo obdukcijo trupel matere in hčere, da bi ugotovili, ali je šlo za zastrupitev s hrano, močan alergijski odziv ali kakšen drug vzrok.