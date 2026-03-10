Poglejte prizore groze ob 5.50! Na dvorišču umorjeni ženski, moški naj bi ubil svojo mamo in babico (FOTO)

Dve trupli so zjutraj okoli 5.50 našli na dvorišču družinske hiše v Gospiću, navaja dnevnik.hr. Kot je sporočila liško-senjska policija, je moški povezan s tem dogodkom, prijeli so ga na kraju dejanja.

Družinska tragedija?

Neuradno naj bi šlo za družinsko tragedijo. Moški je domnevno ubil svojo mater in babico. Policija ga je že prej poznala po nasilnih dejanjih.

Po poročanju časnika Novi list je bila umorjena starejša ženska stara 100 let, njena hči pa je bila v sedemdesetih. Morilec je star 47 let.

FOTO: Hrvoje Kostelac/pixsell

Na kraju dogodka potekata ogled in kriminalistična preiskava, po katerih naj bi bilo znanih več podrobnosti. Ogled vodi županijsko državno tožilstvo v Karlovcu.