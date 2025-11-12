Groza pri sosedih: v hiši našli mrtvega moškega (38) in hudo ranjeno žensko (37)

V torek zvečer so policisti v družinski hiši na območju Viškovega pri Reki našli truplo 38-letnega moškega in hudo ranjene ženske.

Kot so neuradno izvedeli novinarji hrvaškega portala 24sata, je omenjena ženska ustrelila svojega partnerja in ga ubila, nato je, kot kaže, poskušala soditi še sebi. Trenutno je ženska na oddelku intenzivne nege v bolnišničnem centru Reka, kjer se bori za življenje.

»Namestnik okrožnega državnega tožilca na reškem okrožnem državnem tožilstvu je skupaj s policisti primorsko-goranske policijske uprave opravil ogled kraja dogodka v družinski hiši na območju Viškovega, kjer je bil smrtno ustreljen 38-letni moški, 37-letna ženska pa je utrpela hude poškodbe in je v smrtni nevarnosti,« so zapisali na državnem tožilstvu.

V kakšnem odnosu sta bila strelka in žrtev, še ni znano, prav tako ne motiv za to grozovito dejanje.