Groza pri sosedih! V stanovanju našli trupli

V stanovanju v Osijeku so našli dve trupli, je sporočila tamkajšnja policija.

Po ogledu kraja dogodka je bila odrejena obdukcija

Na kraju dogodka je bil opravljen ogled, ki ga je vodil namestnik županijskega državnega tožilca. Odrejena je bila obdukcija, da bi ugotovili vzrok smrti, po kateri bo znanih več informacij, so navedli hrvaški mediji.

Jutarnji list neuradno navaja, da naj bi umrla mlad moški in ženska – stara med 20 in 30 let. Našli naj bi ju v različnih prostorih.