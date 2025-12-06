Groza pri sosedih: ženska umrla zaradi podhladitve, njen partner osumljen uboja iz malomarnosti

V Avstriji se je januarja letos zgodila huda nesreča, zaradi katere je 36-letni moški osumljen uboja iz malomarnosti. S svojo 33-letno partnerico, ki pred tem ni imela izkušenj z zahtevnimi visokogorskimi turami, se je odpravil na 3946 metrov visoko goro Grossglockner. Tik pod samim vrhom, približno petdeset metrov od cilja, je njegova partnerica omagala in ni bila več sposobna nadaljevati. Moški jo je, po ugotovitvah preiskave, pustil samo na gori in odšel iskati pomoč. V več kot šestih urah, kolikor je bila izpostavljena izjemnemu mrazu, je ženska umrla zaradi podhladitve. Preiskava, ki je temeljila na podatkih telefonov, športnih ur, fotografij in posnetkov ter po strokovnem mnenju alpinističnega izvedenca, je pokazala vrsto domnevnih napak, ki jih je moški storil med turo. Tožilstvo mu očita, da ni upošteval popolne neizkušenosti partnerice in da je vzpon začel skoraj dve uri pozneje od načrtovanega. Poleg tega naj ne bi imel dovolj opreme za nujne primere, pri čemer ju ni zaščitil pred vetrom in mrazom, čeprav bi ju lahko napotil na manj izpostavljeno mesto ali uporabil termo odejo. Pri tem je tudi dopustil, da se je partnerica vzpenjala v opremi, ki po mnenju izkušenih alpinistov ni ustrezna za takšne razmere.

Obramba: šlo naj bi za tragično nesrečo

V času nesreče so bili pogoji na gori izjemno zahtevni. Veter je pihal s sunki do 74 kilometrov na uro, občutek mraza pa je bil približno minus dvajset stopinj celzija. Po mnenju tožilstva bi moral izkušen alpinist v takšnih razmerah vzpon pravočasno opustiti. Kljub očitnemu poslabšanju zdravstvenega stanja partnerice, moški ni poklical na pomoč pravočasno. Od 20.50 dalje sta popolnoma obtičala, policijski helikopter pa je ob 22.50 preletel območje, ne da bi dobil kakršen koli signal v sili. Alpska policija je večkrat poskušala vzpostaviti stik, a se je moški oglasil šele ob 00.35. Telefon naj bi preklopil na tihi način in ga pospravil, zato ni opazil številnih pozivov policije. Šele ob 3.30 zjutraj, ko je partnerico že zapustil, je ponovno poklical reševalce. Zaradi močnega vetra helikoptersko reševanje takrat ni bilo mogoče, zato so reševalci lahko prišli na pomoč šele okoli 10. ure dopoldne, ko so žensko našli mrtvo. Odvetnik obtoženega je dogodek opisal kot tragično nesrečo in poudaril, da je njegov klient zaradi vsega, kar se je zgodilo, izjemno prizadet. Sojenje, ki bo verjetno deležno velike pozornosti javnosti, je razpisano za januar 2026.