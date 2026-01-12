Groza pri sosedih: žensko našli mrtvo v hiši, dva člana družine prepeljali v bolnišnico

Okoli 10.55 so v hiši v kraju Luka na območju Zaprešića našli truplo ženske, so poročali hrvaški mediji. Policija je sporočila, da sumijo, da je najverjetneje umrla zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Še dvema družinskima članoma so zdravniško pomoč nudili na kraju dogodka in v Klinični bolnišnici Sveti Duh.

Če se vključi detektor ogljikovega monoksida ali sumite na prisotnost CO, nemudoma pokličite na številko za klic v sili 112.

Ogljikov monoksid (CO) je brezbarven, brezokusen in plin brez vonja, ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju goriv, kot so les, premog, plin, kurilno olje in bencin. Ta tihi ubijalec lahko v visokih koncentracijah povzroči resne zdravstvene težave ali celo smrt. V zimskih mesecih, ko se pogosteje zatekamo k ogrevanju z napravami na goriva, se poveča tveganje za zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

1. Preverite ogrevalne naprave

Pred začetkom ogrevalne sezone je ključno, da strokovnjak pregleda in servisira vse ogrevalne naprave, kot so peči, kamini, peči na drva, plinski bojlerji in dimniki. Redno vzdrževanje zmanjšuje tveganje za nastanek ogljikovega monoksida. Pregled dimnika je prav tako pomemben, saj lahko zamašitev prepreči ustrezno odvajanje plinov. Svetujemo, da uporabljate le certificirane ogrevalne naprave, ki ustrezajo varnostnim standardom, kar dodatno zmanjša tveganje za nastanek ogljikovega monoksida.

2. Namestite detektorje ogljikovega monoksida

Detektorji ogljikovega monoksida so ključni za zgodnje odkrivanje prisotnosti plina v zraku. Namestite jih v bližino spalnic, dnevnih prostorov in v bližino naprav, ki lahko proizvajajo ogljikov monoksid. Namestite jih skladno z navodili, ki so priložene napravi. Redno preverjajte delovanje detektorjev, zamenjajte baterije vsaj enkrat letno, in občasno preizkusite njihov signalni zvok, da se prepričate o pravilnem delovanju.

3. Poskrbite za ustrezno prezračevanje

Poskrbite, da so vsa kurišča ustrezno prezračena. Prezračevanje omogoča odvajanje dimnih plinov iz prostora in zagotavlja svež zrak za izgorevanje. Nikoli ne zapirajte prezračevalnih odprtin, saj je svež zrak ključen za varno delovanje peči in grelnikov.

4. Ne uporabljajte nepremičnih grelcev v zaprtih prostorih

Prenosni grelniki na plin ali goriva niso varni za uporabo v zaprtih prostorih brez ustreznega prezračevanja. Uporabljajte jih le na prostem ali v dobro prezračenih prostorih. V zaprtih prostorih se lahko hitro nabere nevarna količina ogljikovega monoksida, kar poveča tveganje za zastrupitev.

5. Nikoli ne puščajte avtomobila prižganega v garaži

Čeprav je garaža odprta, se lahko ogljikov monoksid kopiči in prodre v stanovanje. Ko avto vžgete, ga čimprej zapeljite na prosto. Enako velja za motorna kolesa in druge motorne naprave.

6. Bodite pozorni na simptome zastrupitve

Simptomi zastrupitve z ogljikovim monoksidom vključujejo glavobol, omotico, slabost, bruhanje, utrujenost in zmedenost. V hujših primerih lahko pride do izgube zavesti in smrti. Če opazite te simptome, takoj zapustite prostor, pokličite 112 in poiščite zdravniško pomoč.