Groza sredi dneva! Mladoletnik (16) z nožem napadel zakonski par, ženska umrla

Mladoletnik (16) iz Srbije je bil danes aretiran zaradi suma, da je z nožem ubil žensko. V napadu, ki se je zgodil v Obrenovcu, je bil poškodovan tudi njen mož, je neuradno potrdil Blic. »Ženska je umrla, moškega pa so prepeljali v bolnišnico,« je za srbski medij tako povedal vir.

Groza sredi dneva

Po dostopnih informacijah se je napad zgodil sredi dneva v Obrenovcu, pred večjim številom mimoidočih.

Mladoletnika so takoj aretirali in ga bodo privedli na zaslišanje k sodniku za mladoletnike s kazensko ovadbo za umor.