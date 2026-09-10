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Groza v alpski dolini! V nesreči turističnega avtobusa več mrtvih in ranjenih (FOTO)

Podrobnosti o okoliščinah nesreče ali identiteti žrtev niso navedli.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
STA, N. P.
 10. 9. 2026 | 21:37
 10. 9. 2026 | 21:37
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V prometni nesreči na vzhodu Švice, v katero je bil vpleten turistični avtobus, je danes umrlo več ljudi, več ljudi je bilo poškodovanih, je po poročanju tujih tiskovnih agencij nocoj sporočila švicarska policija. Podrobnosti o okoliščinah nesreče ali identiteti žrtev niso navedli. Nesreča se je zgodila med občinama Susch in Zernez v kantonu Graubünden.

Na posnetkih, ki so jih predvajali švicarski mediji, je videti številne reševalce ob avtobusu, ki se je prevrnil na bok pod cesto, ter helikopterje, ki so pristali v bližini. Po poročanju švicarskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je šlo za avtobus nizozemskega organizatorja potovanj Oad, ki ponuja potovanja po vsej Evropi. Zernez je vstopna točka za obiskovalce švicarskega narodnega parka, obsežnega alpskega rezervata, ki se razteza po gorati dolini Engadin.

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