Groza v Argentini: dekleta mučili in ubili v živo pred očmi gledalcev

Argentinska vlada je v torek sporočila, da so perujske oblasti prijele domnevnega glavnega organizatorja brutalnega umora treh mladih deklet med prenosom v živo. Število aretiranih v tem primeru se je tako povzpelo na devet. »Čestitam perujski nacionalni policiji za izjemno delo in sodelovanje pri prijetju dveh osumljencev v primeru trojnega umora,« je v izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X, zapisala argentinska ministrica za nacionalno varnost Patricia Bullrich.

Okoli 20 let stari mladenič, znan pod vzdevkom Pequeńo J (Mali J), je bil prijet v mestu Pucusana, približno 72 kilometrov južno od Lime, poročajo agencije. Že prej je Bullrichova sporočila, da so prijeli še enega osumljenca v Peruju – Matiasa Ozoria. Mali J je Perujec, ki naj bi vodil narkomafijo v soseski Zavaleta v Buenos Airesu. Ozorio, star približno 23 let, naj bi bil njegova desna roka.

Šlo naj bi za opozorilo zaradi domnevne kraje droge.

Opozorilo

Trupla 20-letnih sestričen Morene Verdi in Brende del Castillo ter 15-letne Lare Gutierrez so sredi prejšnjega tedna našli zakopana na dvorišču hiše v južnem predmestju Buenos Airesa. Pet dni prej so izginile. Dekleta so bila po navedbah oblasti mučena in umorjena pred očmi 45 uporabnikov zasebne skupine na družbenih omrežjih. Šlo naj bi za opozorilo zaradi domnevne kraje droge. Dekleta so mislila, da gredo na zabavo, ko so jih zvabili v kombi. Na posnetku je slišati vodjo tolpe, ki pravi: »To se zgodi tistim, ki mi kradejo droge.«

Po brutalnem umoru se je na ulicah argentinske prestolnice Buenos Aires konec tedna zbralo na tisoče ljudi in zahtevalo pravico za umorjena dekleta. Med sobotnim protestnim pohodom so sorodniki žrtev, obkroženi s podporniki, do poslopja argentinskega parlamenta nosili transparent z imeni žrtev in plakate z njihovimi podobami. »Ženske je treba zaščititi bolj kot kdaj prej,« je dejal oče ene od žrtev. Povedal je, da zaradi nasilja, ki ga je prestala, ni mogel identificirati njenega trupla.