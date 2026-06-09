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BRITANCI V ŠOKU, BELFAST NA NOGAH

Groza v Belfastu: Moški sredi ulice obglavljal mimoidočega (NI ZA OBČUTLJIVE)

Velika Britanija je na nogah: po objavi posnetka obglavljanja sredi mesta Belfast napovedani množični protesti. Policija dogodka ne obravnava kot teroristični napad in še preverja motiv napadalca.
FOTO: Reuters  

FOTO: Reuters  

18-letni Axel Rudakubana je Somalijec, ki je na poletni plesni delavnici na temo Taylor Swift v Southportu zabodel 11 otrok. Tri deklice so umrle. Pokol je sprožil enega največjih valov protestov Britancev, ki vladi Keitha Starmerja očitajo "dvotirni" sistem sodstva in policije, v katerem naj bi bili storilci iz tretjih držav zaščiteni, domačini pa obsojeni na dolge zaporne kazni zaradi prekrškov kot je širjenje sovražnega govora na družbenem omrežju. Policija se zdaj boji, da so pred Britanijo novi množični protesti. FOTO: Afp

18-letni Axel Rudakubana je Somalijec, ki je na poletni plesni delavnici na temo Taylor Swift v Southportu zabodel 11 otrok. Tri deklice so umrle. Pokol je sprožil enega največjih valov protestov Britancev, ki vladi Keitha Starmerja očitajo "dvotirni" sistem sodstva in policije, v katerem naj bi bili storilci iz tretjih držav zaščiteni, domačini pa obsojeni na dolge zaporne kazni zaradi prekrškov kot je širjenje sovražnega govora na družbenem omrežju. Policija se zdaj boji, da so pred Britanijo novi množični protesti. FOTO: Afp

Policija preiskuje območje napada. FOTO: Paul Faith, Afp

Policija preiskuje območje napada. FOTO: Paul Faith, Afp

Policija preiskuje območje napada. FOTO: Paul Faith, Afp

Policija preiskuje območje napada. FOTO: Paul Faith, Afp

FOTO: Reuters  
18-letni Axel Rudakubana je Somalijec, ki je na poletni plesni delavnici na temo Taylor Swift v Southportu zabodel 11 otrok. Tri deklice so umrle. Pokol je sprožil enega največjih valov protestov Britancev, ki vladi Keitha Starmerja očitajo "dvotirni" sistem sodstva in policije, v katerem naj bi bili storilci iz tretjih držav zaščiteni, domačini pa obsojeni na dolge zaporne kazni zaradi prekrškov kot je širjenje sovražnega govora na družbenem omrežju. Policija se zdaj boji, da so pred Britanijo novi množični protesti. FOTO: Afp
Policija preiskuje območje napada. FOTO: Paul Faith, Afp
Policija preiskuje območje napada. FOTO: Paul Faith, Afp
E. N.
 9. 6. 2026 | 17:20
 9. 6. 2026 | 18:32
3:47
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Britanski mediji pregorevajo: iz Belfasta se je kot požar razširil videoposnetek, ki prikazuje sinočnje grozljivo dogajanje na ulicah tega severnoirskega mesta. Neki moški kleči sredi ulice, v rokah vihti nož in kriči v nerazumljivem jeziku, med njegovimi nogami pa je vkleščen nesrečnik, ki mu hoče odrezati glavo in ga večkrat zabode z rezilom. Ustavili so ga šele mimoidoči, ki so napadalca potolkli z lopato.

Napadalec, star okoli 30 let, naj bi bil po navedbah policije migrant iz Sudana, žrtev pa moški iz Irske, star okoli 40 let, poročajo britanski mediji. Po napadu so ga prepeljali v bolnišnico s hudimi poškodbami, med drugim ima težke poškodbe oči. Policija poziva javnost, da ne deli posnetka napada, saj se boji ponovitve nemirov, ki so sledili pokolu treh nedolžnih deklic, ki jih je pobil najstnik Axel Rudakubana iz Somalije. Storilec je pridržan in naj bi mu sodili za poskus umora.

Po navedbah severnoirske policije se je incident zgodil nekaj po 22.30, žrtev pa je bila prepeljana v bolnišnico, kjer ostaja v resnem stanju. Policija je sporočila, da je napadalec uporabil kuhinjski nož, žrtev pa je utrpela hude poškodbe obraza, vratu in hrbta. 

18-letni Axel Rudakubana je Somalijec, ki je na poletni plesni delavnici na temo Taylor Swift v Southportu zabodel 11 otrok. Tri deklice so umrle. Pokol je sprožil enega največjih valov protestov Britancev, ki vladi Keitha Starmerja očitajo
18-letni Axel Rudakubana je Somalijec, ki je na poletni plesni delavnici na temo Taylor Swift v Southportu zabodel 11 otrok. Tri deklice so umrle. Pokol je sprožil enega največjih valov protestov Britancev, ki vladi Keitha Starmerja očitajo "dvotirni" sistem sodstva in policije, v katerem naj bi bili storilci iz tretjih držav zaščiteni, domačini pa obsojeni na dolge zaporne kazni zaradi prekrškov kot je širjenje sovražnega govora na družbenem omrežju. Policija se zdaj boji, da so pred Britanijo novi množični protesti. FOTO: Afp

Policija še ne ve, kakšen je bil motiv napada

Pomočnik načelnika policije Ryan Henderson je dogodek označil za izjemno zaskrbljujoč in razglasil t. i. kritični incident. Po njegovih besedah policija še preiskuje motiv napada, varnost lokalne skupnosti pa po njegovem ostaja prednostna naloga policije. Zahvalil se je tudi mimoidočim, ki so posredovali med napadom in po oceni policije pomagali preprečiti še hujše posledice.

Po poročanju britanskih in irskih medijev naj bi bil osumljenec sudanskega porekla. Policija je sicer najprej navedla, da naj bi bil iz Somalije, nato pa je to informacijo popravila in sporočila, da je pridržani moški Sudanec. Policija je obenem poudarila, da je preiskava še v teku. Po doslej znanih podatkih primera ne obravnavajo kot terorističnega dejanja. Osumljenec je v Združeno kraljestvo vstopil prek Dublina v Republiki Irski in živel v bližini kraja, kjer se je zgodil napad. Predstavniki britanske vlade tamkajšnjim medijem niso želeli potrditi, ali je bil napadalec z nožem v Združenem kraljestvu nezakonito. Dodajajo, da je običajno stališče vlade, da »ne komentira posameznih primerov«.

Policija preiskuje območje napada. FOTO: Paul Faith, Afp
Policija preiskuje območje napada. FOTO: Paul Faith, Afp

Starmer poziva k miru

Napad je obsodil tudi britanski premier Keir Starmer, ki je dejal, da so prizori nasilja na ulicah nesprejemljivi, ter se zahvalil reševalcem in članom javnosti, ki so posredovali. Lokalne oblasti in politični predstavniki so prebivalce pozvali k mirnosti, saj se je po incidentu na družbenih omrežjih pojavilo več pozivov k protestom. Gavin Robinson, poslanec za vzhodno okrožje Belfasta, pa je v spodnjem domu parlamenta dejal: »Ker je storilec zlorabil privilegij naše države in v Združenem kraljestvu živi na podlagi petletnega vizuma, mora biti obsojen in deportiran s prvim letalom, z enosmerno vozovnico.«

Na družbenih omrežjih so se razširile informacije, da lokalni trgovci pospešeno zapirajo svoje trgovine in poslovalnice, vožnja v in izven Belfasta pa naj bi bila otežena. Ali bo prišlo do novih protestov, v trenutku, ko to poročamo, še ni jasno.

Opozorilo: občutljivim odsvetujemo ogled videoposnetka 

 
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