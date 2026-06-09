Groza v Belfastu: Moški sredi ulice obglavljal mimoidočega (NI ZA OBČUTLJIVE)

Britanski mediji pregorevajo: iz Belfasta se je kot požar razširil videoposnetek, ki prikazuje sinočnje grozljivo dogajanje na ulicah tega severnoirskega mesta. Neki moški kleči sredi ulice, v rokah vihti nož in kriči v nerazumljivem jeziku, med njegovimi nogami pa je vkleščen nesrečnik, ki mu hoče odrezati glavo in ga večkrat zabode z rezilom. Ustavili so ga šele mimoidoči, ki so napadalca potolkli z lopato.
Napadalec, star okoli 30 let, naj bi bil po navedbah policije migrant iz Sudana, žrtev pa moški iz Irske, star okoli 40 let, poročajo britanski mediji. Po napadu so ga prepeljali v bolnišnico s hudimi poškodbami, med drugim ima težke poškodbe oči. Policija poziva javnost, da ne deli posnetka napada, saj se boji ponovitve nemirov, ki so sledili pokolu treh nedolžnih deklic, ki jih je pobil najstnik Axel Rudakubana iz Somalije. Storilec je pridržan in naj bi mu sodili za poskus umora.
Po navedbah severnoirske policije se je incident zgodil nekaj po 22.30, žrtev pa je bila prepeljana v bolnišnico, kjer ostaja v resnem stanju. Policija je sporočila, da je napadalec uporabil kuhinjski nož, žrtev pa je utrpela hude poškodbe obraza, vratu in hrbta.
Pomočnik načelnika policije Ryan Henderson je dogodek označil za izjemno zaskrbljujoč in razglasil t. i. kritični incident. Po njegovih besedah policija še preiskuje motiv napada, varnost lokalne skupnosti pa po njegovem ostaja prednostna naloga policije. Zahvalil se je tudi mimoidočim, ki so posredovali med napadom in po oceni policije pomagali preprečiti še hujše posledice.
Po poročanju britanskih in irskih medijev naj bi bil osumljenec sudanskega porekla. Policija je sicer najprej navedla, da naj bi bil iz Somalije, nato pa je to informacijo popravila in sporočila, da je pridržani moški Sudanec. Policija je obenem poudarila, da je preiskava še v teku. Po doslej znanih podatkih primera ne obravnavajo kot terorističnega dejanja. Osumljenec je v Združeno kraljestvo vstopil prek Dublina v Republiki Irski in živel v bližini kraja, kjer se je zgodil napad. Predstavniki britanske vlade tamkajšnjim medijem niso želeli potrditi, ali je bil napadalec z nožem v Združenem kraljestvu nezakonito. Dodajajo, da je običajno stališče vlade, da »ne komentira posameznih primerov«.
Napad je obsodil tudi britanski premier Keir Starmer, ki je dejal, da so prizori nasilja na ulicah nesprejemljivi, ter se zahvalil reševalcem in članom javnosti, ki so posredovali. Lokalne oblasti in politični predstavniki so prebivalce pozvali k mirnosti, saj se je po incidentu na družbenih omrežjih pojavilo več pozivov k protestom. Gavin Robinson, poslanec za vzhodno okrožje Belfasta, pa je v spodnjem domu parlamenta dejal: »Ker je storilec zlorabil privilegij naše države in v Združenem kraljestvu živi na podlagi petletnega vizuma, mora biti obsojen in deportiran s prvim letalom, z enosmerno vozovnico.«
Na družbenih omrežjih so se razširile informacije, da lokalni trgovci pospešeno zapirajo svoje trgovine in poslovalnice, vožnja v in izven Belfasta pa naj bi bila otežena. Ali bo prišlo do novih protestov, v trenutku, ko to poročamo, še ni jasno.