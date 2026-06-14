Groza v Braziliji: 21-letnica umrla pri skoku z elastiko, ker osebje ni pritrdilo varovalne vrvi (VIDEO)

V brazilskem mestu Limeira se je zgodila huda nesreča, v kateri je življenje izgubila 21-letna Maria Eduarda Rodrigues de Freitas. Dekle je padlo v globino z višine skoraj 40 metrov, potem ko zaposleni pri skoku z elastiko (bungee jumping) niso ustrezno pritrdili varovalne vrvi. Na družbenih omrežjih je kmalu zakrožil grozljiv posnetek trenutka nesreče na mostu Ponte do Esqueleto, znanem tudi kot Most okostnjakov. Kot poroča CNN Brazil, so zaposleni v podjetju Entre Cordas dekle vrgli z mostu, ne da bi opazili, da sploh še ni zavarovana. Reševalci nujne medicinske pomoči so takoj posredovali na kraju nesreče, vendar je kljub temu podlegla hudim poškodbam.

Maria Eduarda je bila zaposlena kot športna pedagoginja v fitnes centru v mestu Jandira v zvezni državi Sao Paulo, kjer so se po novici o tragediji od nje poslovili s čustvenim zapisom. Žrtev je le nekaj minut pred usodnim skokom na svojem Instagram profilu objavila fotografijo z vprašanjem: »Kdo je bil tisti norec, ki mi je dovolil skočiti z mostu?«, ki v luči dogodka dobiva tragično noto.

Očividci opozarjali: »Vrv!«

Policija je zaradi povzročitve smrti že aretirala tri moške, ki preiskovalcem niso znali pojasniti, kako je do tragedije sploh prišlo. Dva izmed njih, ki sta bila zadolžena za pripravo dekleta na skok, sta izjavila, da se dogodkov ne spominjata. Dežurna policijska uradnica Andréa Dantas je potrdila, da osumljenci ne vedo, kje je prišlo do napake, kdo bi moral namestiti vrv in ali je bil na prizorišču sploh prisoten kakšen nadzor. Na posnetku nesreče je sicer slišati glasove prič, ki so poskušale opozoriti osebje, ko so Mario Eduardo že peljali proti robu mostu. Iz množice je bilo slišati vzklike »Vrv!« in »Ljudje, vrv!«, vendar pred samim padcem nihče ni zavpil, naj se skok ustavi.

Mestni svet Limeire je po tragediji napovedal tožbo proti brazilski zvezni vladi. Lokalni župan Murilo Félix je opozoril, da to območje že leta predstavlja znano tveganje, zato je nujno ugotoviti odgovornost za pomanjkljiv nadzor nad dostopom do zveznega zemljišča, ki še vedno nima potrebnih varnostnih ukrepov in zaščite.

Spodaj si lahko ogledate video tragičnega incidenta. Pozor, ni za občutljive!