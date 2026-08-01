Groza v Kolumbiji: nosečnico umorili in ji iz trebuha ukradli otroka (FOTO, VIDEO)

V Kolumbiji se je zgodil grozljiv zločin, ki je močno šokiral tamkajšnjo javnost. Ob reki Meléndez v bližini mesta Cali so našli truplo 21-letne Maríe Camile Potosí, ki je bila v osmem mesecu nosečnosti. Žrtev so pogrešali od 16. julija, po več dneh iskanja pa so preiskovalci ugotovili, da je bila umorjena z nožem, njenega nerojenega otroka pa so izrezali iz trebuha.

Mlada nosečnica je bila nazadnje videna, ko se je po rednem zdravniškem pregledu odpeljala z motornim kolesom, ki ga je vozila neznana ženska. Maríjina družina je pojasnila, da je pred tem prejela telefonski klic z vabilom, naj pride iskat darila za otroka, ki naj bi se rodil avgusta. Žensko z motorja je žrtev spoznala v lokalnem centru za bodoče mamice. V preiskavi se je javno oglasil tudi nekdanji partner osumljene voznice motorja. Povedal je, da mu je osumljenka v začetku leta lažno trdila, da je noseča. »Navdušen sem bil nad njeno nosečnostjo. Mnogi zdaj mislijo, da sem vpleten v uboj in ugrabitev, a moja družina je prav tako žrtev njene prevare. Ničesar nismo vedeli, slepo smo ji verjeli,« je dejal v video posnetku in potrdil, da se osumljenka tisto noč ni vrnila domov.

Oblasti in družina zdaj tekmujejo s časom, saj obstaja upanje, da je novorojenčica še živa. Bodoča babica Ana Rubí Gómez je v čustvenem pozivu javnosti dejala: »Ko so mi povedali, da dojenčka ni v trebuhu, me je to navdalo z upanjem, da je moja vnukinja morda še živa. Vse ljudi prosim za pomoč, da najdemo deklico.«