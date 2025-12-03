Groza v Medulinu: Sin ubil mater in si nato vzel življenje

Medulin je pretresel eden najhujših družinskih zločinov. Istrska policijska uprava je po nekajdnevni preiskavi potrdila, da je 57-letni moški v družinski hiši usmrtil svojo 79-letno mater, nato pa si je v Medulinskem zalivu vzel življenje. Tragedija je pustila številna vprašanja brez odgovorov, saj motiv dejanja uradno ni znan, dogodek pa je pretresel tako družino kot celotno lokalno skupnost.

Policija je bila o možni nesreči prvič obveščena v soboto zvečer, okoli 18.30, poroča 24 sata. Družinski član je poklical na številko za nujne primere in sporočil, da se že več dni ne more povezati z 79-letno sorodnico, kar ga je začelo zelo skrbeti. Policisti so se takoj odpravili na navedeni naslov v Medulinu, kjer so ob vstopu v hišo naleteli na grozljiv prizor. Našli so truplo ženske, na katerem so bili jasno vidni znaki nasilne smrti. Kraj so zavarovali, o dogajanju obvestili Župnijsko državno tožilstvo v Puli in še isto noč začeli intenzivno kriminalistično preiskavo. Ker je bilo kmalu ugotovljeno, da je ženska živela skupaj s sinom, ki ga niso našli, se je porodil sum, da je morda povezan z umorom. Policija je zato sprožila iskalno akcijo za 57-letnikom. Terenski ogledi, preverjanje lokacij, postavitev patrulj in posredovanje posebnih enot je trajalo do naslednjega jutra.

Iskanje dobilo tragičen epilog

Iskanje je dobilo tragičen epilog v nedeljo ob 8.10, ko je policija prejela obvestilo o truplu, opaženem v morju v Medulinskem zalivu. Na kraj so bili takoj napoteni policisti in potapljači Specialne policijske enote. V kratkem so iz morja izvlekli telo moškega, za katerega je bilo kmalu potrjeno, da gre za iskanega sina umrle ženske. S tem se je iskalna akcija uradno zaključila, preiskovalci pa so se osredotočili na povezovanje dvojne tragedije. Državno tožilstvo je odredilo obdukcijo obeh trupel, ki naj bi pojasnila natančne vzroke smrti in potrdila časovno zaporedje dogajanja. Kriminalistična preiskava je pokazala, da je bil zločin storjen v obdobju med 25. in 29. novembrom. V tem času je 57-letni moški v hiši napadel svojo mater s sekiro in jo usmrtil, kar ustreza opisu kaznivega dejanja hudega uboja. Po dejanju je dom zapustil in se odpravil proti Medulinskemu zalivu, kjer je storil samomor. Preiskovalci poudarjajo, da se preiskava okoliščin nadaljuje, uradne informacije o morebitnem motivu pa zaenkrat še niso znane.