Groza v Nemčiji! Avto zapeljal v skupino ljudi, policisti začeli streljati, napadalci na begu

Na severu Nemčije se je v ponedeljek pozno zvečer odvijala prava drama. Avtomobil je v mestu Neustadt am Rübenberge, severozahodno od Hannovra v nemški zvezni deželi Spodnja Saška, zapeljal v skupino ljudi in poškodoval več oseb, nekatere huje. Policisti so skušali vozilo ustaviti s streli, vendar so osumljenci pobegnili. Policija jih še išče, v obsežno akcijo so vključili tudi helikopter.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so poškodovance prepeljali v bolnišnico. Policijska tiskovna predstavnica je sporočila, da nihče od njih ni v smrtni nevarnosti.

Policisti streljali na avtomobil, osumljenci pobegnili

V bližini kraja dogodka so policisti ravno opravljali rutinsko prometno kontrolo. Tik pred polnočjo so opazili dogajanje in nemudoma posredovali.

Da bi zaustavili avtomobil, so proti njemu izstrelili več strelov. Toda osumljencem je uspelo pobegniti. Vozilo so pustili na kraju dogodka in pobegnili peš. Koliko ljudi je bilo v avtomobilu, policija še ugotavlja.

Osumljencev do torkovega jutra še niso izsledili. Na prizorišču so ostali poškodovani avtomobili. Novinar nemške tiskovne agencije dpa je poročal o predrtih pnevmatikah, razbitem zadnjem steklu in sledovih strelov na vozilih. V obsežni iskalni akciji sodelujejo številni policisti, pri iskanju pobeglih osumljencev pa jim pomaga tudi helikopter.

So ljudi namerno povozili?

Preiskovalci medtem preverjajo okoliščine dogodka. Prve ugotovitve kažejo, da voznik v skupino ljudi najverjetneje ni zapeljal po naključju.

Policijska tiskovna predstavnica je pojasnila, da vse kaže na to, da so osumljenci skupino izbrali za tarčo in da ni šlo za naključen napad.

Po prvih informacijah naj bi se vpleteni med seboj poznali, vendar policija tega še ni dokončno razjasnila. Kaj je bil povod za dogodek in kakšna je bila vloga posameznih osumljencev, za zdaj ostaja neznanka. Policija nadaljuje preiskavo in iskanje pobeglih oseb.