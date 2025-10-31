Groza v prestolnici: 87-letnik s topim predmetom hotel ubiti soprogo (82)

Policisti Policijske uprave Zagreb so zaključili kriminalistično preiskavo zoper 87-letnega moškega zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa umora 82-letne soproge. Tako naj bi jo osumljenec v noči s srede na četrtek na območju Markuševca večkrat hudo poškodoval z uporabo fizične sile in topega predmeta.

Ukrepali na podlagi prijave

Policisti Policijske uprave Zagreb so ukrepali na podlagi prijave, da je bila 82-letna ženska z reševalnim vozilom prepeljana z domačega naslova v Klinični bolnišnični center Zagreb, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovana. Po opravljeni kriminalistični preiskavi je osumljenec v priporu, na tožilstvo pa so podali kazensko ovadbo.