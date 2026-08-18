Groza v prestolnici: občani obvladali gnusnega perverzneža (82) v parku pred otroki

V sredo, 12. avgusta, je bil v večernih urah v nekem parku zagrebškega naselja Prečko opažen starejši moški, ki je pred očmi mladoletnih otrok masturbiral. Pohotneža so posneli občani in posnetek objavili na Facebooku v skupini, ki združuje prebivalce Prečkega, pri čemer so se spraševali, ali je bil medtem že aretiran.

Iz zagrebške policije so za dnevnik.hr potrdili, da so prejeli prijavo občanov, ki so bili priča gnusnemu dejanju, ter da so na kraju dogodka sami zadržali starejšega moškega, da ne bi pobegnil pred prihodom policistov. Ko so okoli 20.25 prišli v park, so policisti moškega prijeli in ga odpeljali.

82-letnika čaka kazenska ovadba

Kriminalistična preiskava je potrdila identiteto 82-letnika in utemeljila sum, da je v parku storil omenjeno kaznivo dejanje. Policija je zoper njega podala kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Zagrebu.