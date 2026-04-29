Groza v prestolnici! Poskus uboja mladoletnika, hudo so ga poškodovali v parku

Iz hrvaške prestolnice poročajo o grozljivem napadu, saj je bil hudo poškodovan mladoletnik v Zagrebu. Napad se je zgodil v ponedeljek okoli 22.40 v Parku 101. brigade Hrvaške vojske v Gajnicah, je sporočila policija.

Hudo poškodovan

Neznani storilec ga je po fizičnem obračunu poškodoval z ostrim predmetom, so navedli. Mladoletniku so pomoč nudili na Kliniki za pediatrijo, kjer so ugotovili, da je hudo poškodovan. Kriminalistična preiskava in ugotavljanje vseh okoliščin še potekata, je sporočila zagrebška policija.

Oropali mladoletnika

Prav tako v ponedeljek okoli 19.30 pa so v zagrebškem naselju Vrapče oropali mladoletnika. Kot poroča policija, ga je na Bolniški cesti več neznanih storilcev fizično napadlo, pri tem so ukradli denar in dokumente.