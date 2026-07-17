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DRUŽINSKA TRAGEDIJA

Groza v soseščini! Z lopato do smrti potolkel mater in brata, njej celo odrezal glavo (VIDEO)

Lokalni mediji ob tem poročajo, da je družina živela v težkih razmerah.
Simbolična fotografija. FOTO: Tim Foster Unsplash
Simbolična fotografija. FOTO: Tim Foster Unsplash
N. P.
 17. 7. 2026 | 14:45
1:52
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Iz sarajevskega naselja Hrasnica prihajajo pretresljive podrobnosti o družinski tragediji, ki se je zgodila v sredo zvečer. Triindvajsetletni moški, ki so ga mediji identificirali kot Adnana Lokvančića, je v domačem stanovanju z lopato do smrti potolkel svojo mater in brata.

Policisti so na kraju zločina posredovali po obvestilu sosedov, da iz stanovanja teče voda. Ker jim osumljeni ni želel odpreti vrat, so pogledali skozi okno in v notranjosti opazili žensko truplo. V stanovanje so vstopili na silo ter 43-letnika zalotili, kako sedi poleg trupel svojih družinskih članov. Preiskovalci sumijo, da je moški pred tem namerno iztrgal vodovodno cev in s tem povzročil izliv vode. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja časnik Dnevni Avaz, naj bi žrtvama zadal več usodnih udarcev z lopato po glavi, materi pa naj bi po umoru glavo celo odrezal.

Uradni motiv za to grozljivo dejanje še ni znan, je pa odvetnik osumljenega Omar Mehmedbašić že napovedal, da bo zahteval psihiatrični pregled svojega varovanca, saj je deloval povsem zmeden in zlomljen. Za portal Klix je povedal: »Očitno obstajajo razlogi za nevropsihiatrično izvedensko mnenje. Ko je dajal izjavo, je namreč dejal, da je mati in brata poslal med šehide (v islamu mučenec, op. p.) in na boljši kraj.«

Lokalni mediji ob tem poročajo, da je družina živela v težkih razmerah. Zaznamovala jih je predvsem huda travma iz preteklosti, saj je oče po vojni storil samomor z ročno bombo. Osumljenca so policisti pridržali približno dve uri po polnoči, preiskava vseh okoliščin pa se nadaljuje.

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