Groza v Španiji: trčila vlaka, več je mrtvih (FOTO)

V provinci Cordoba v južni Španiji je po trčenju dveh vlakov umrlo več ljudi, več pa je poškodovanih, so sporočile španske reševalne službe. Policijski predstavnik je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je umrlo pet ljudi. Vlak, ki je vozil iz Malage proti Madridu, je pri kraju Adamuz iztiril in zapeljal na sosednji tir, kjer je trčil v nasproti vozeči vlak, ki je prav tako iztiril, je na omrežju X objavila španska železniška uprava ADIF.

Prizorišče nesreče FOTO: @eleanorinthesky Via X Via Reuters

»Prejeli smo klice ljudi, ki so poročali, da so bili ranjeni in ujeti,« je za AFP povedal predstavnik andaluzijskih služb za nujno pomoč. Ena od prič je za javno televizijo TVE povedala, da se je eden od vagonov prvega vlaka popolnoma prevrnil.