Groza v trgovini: Pavel z nožem napadel moškega, žena kričala od strahu

V britanskem mestu Stoke-on-Trent se je na parkirišču ene od trgovin pred očmi nakupovalcev odvila prava srhljivka. Tam je 39-letni Pavel Stefanovič z nožem večkrat zabodel svojega rojaka, s katerim se je pred tem srečal med policami trgovine.

Dogodek iz decembra 2022 je te dni znova prišel v javnost, saj je sodišče Stefanoviča obsodilo na 29 mesecev zapora – kazen, ki pomeni tudi deportacijo v njegovo domovino Litvo.

Od prijaznega pozdrava do napada

Žrtev je v trgovino prišla z ženo. Med nakupovanjem je prepoznala Stef­anoviča iz YouTube posnetka in ga ogovorila. Sprva nedolžen pogovor se je v nekaj sekundah sprevrgel v napet obračun. Po poročanju lokalnih medijev je storilec nenadoma postal agresiven in vprašal: »Kaj hočeš od mene?« Nato je predlagal, da se o vsem pogovorita zunaj.

Ko sta zakonca opravila nakup, ju je Stefanovič že čakal na parkirišču. Hodili so proti zelenici ob robu parkirišča, kjer je napadalec skril roko v rokavu. Žena žrtve je opazila sivo rezilo, zavpila, mož pa se je v trenutku obrnil – prav v trenutku, ko je Stefanovič zamahnil proti njegovemu obrazu.

Moški je instinktivno dvignil roko in rezilo mu je zarezalo globoko v dlan. Napadalec ga je nato porezal še po roki, nogi in mu celo poškodoval nos.

Grožnje s smrtjo in paničen beg mimoidočih

Po besedah tožilca je Stefanovič zakoncema grozil, da ju bo »razrezal na koščke« in jima »vzel življenje«. Ko je opazil, da naključni mimoidoči kličejo policijo, se je začel umikati.

Žena je na pomoč poklicala svoje sinove, ki so hitro prispeli in napadalca obkolili. Kljub temu je še vedno mahal z nožem in jim grozil. Šele ko je na parkirišče prišla policija, je nož odvrgel. Pri pregledu so ugotovili, da je imel v žepu še enega.

Napadeni moški je moral na zdravljenje; zdravniki so mu zašili nekaj centimetrsko rano na roki, oskrbeli vbod v podlaket, ureznino na prstu in globok rez na kolenu.

Sodnik: »20 minut ste grozili ljudem sredi dneva«

Na sodišču je obramba poudarjala, da je Stefanovič v priporu že preživel 289 dni, deloma tudi v Litvi. A sodnik Richard McConaghy ni imel posluha: »Žrtev vas je v trgovini le prijazno ogovorila. Ko sta stopila ven, ste imeli nož skrit pod rokavom. Zamahnili ste proti njegovemu obrazu, porezali njegovo roko, zabodli roko in noge ter povzročili več ran. Nato ste 20 minut na parkirišču trgovine grozili, da boste ljudi ubili.«

Ker je tuji državljan, ga v skladu z zakonodajo po prestani kazni čaka avtomatična deportacija. Sodnik je odredil tudi trajno zaseg obeh nožev.