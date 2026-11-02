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TRAGEDIJA V STAREM PRISTANIŠČU

Groza v Trstu: v gorečem skladišču našli dve trupli, več ljudi se je rešilo

V opuščenem skladišču v Trstu sta v obsežnem požaru umrla moški in ženska. Domnevno sta tam živela, več drugim migrantom pa se je uspelo rešiti pred ognjenimi zublji.
Fotografija je simbolična. FOTO: Chiccododifc Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Chiccododifc Getty Images/iStockphoto
STA, A. G.
 2. 11. 2026 | 12:53
 2. 11. 2026 | 12:53
1:04
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V Trstu je v nedeljo zvečer izbruhnil obsežen požar v opuščenem skladišču na območju Starega pristanišča. Gasilci so med gašenjem našli trupli, šlo naj bi za moškega in žensko, ki sta tu domnevno imela zasilno prebivališče, poročajo italijanske tiskovne agencije.

Požar je izbruhnil v nedeljo malo pred 23. uro. Gasilci so trupli našli med gašenjem. Domnevno naj bi šlo za migranta, ki sta opuščeno skladišče izkoristila za začasno zatočišče.

V skladišču naj bi zatočišče našlo tudi več drugih migrantov, ki pa so se uspeli pravočasno rešiti. Zaenkrat sumijo, da je požar izbruhnil zaradi drugega ognja, ki so ga zanetili v pritličju, da so se greli.

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