Groza v Turčiji: dvigalo je strmoglavilo sedem nadstropij in ubilo mlado mamo (VIDEO)

Na pretresljivem posnetku je ujet trenutek, ko Pelin Yasot Kiyga stopi v dvigalo, ki se je nenadoma odtrgalo in padlo sedem nadstropij navzdol. V istem trenutku njen mož, 34-letni Gokhan Kiyga, zunaj panično poskuša razpreti vrata, da bi ženo rešil.

Tragedija se je zgodila v 11-nadstropnem bloku v okrožju Altaylilar v mestu Tarsus v turški provinci Mersin. Pelin je zapustila stanovanje v sedmem nadstropju in se odpravila v službo, ko je vstopila v dvigalo.

Posnetek se začne po okvari dvigala – Gokhan v obupu vleče za vrata, poskuša jih odpreti, kliče pomoč in skuša pritisniti na gumbe, da bi kabino premaknil. Nenadoma se kabina zagozdi, nato pa z grozljivim truščem pade po jašku – skupaj s težkimi betonskimi protiutežmi.

Za seboj je pustila moža in enega otroka

Mož si je pri poskusu pomoči poškodoval nogo, potem pa se je z rokami prijel za glavo in stekel po stopnicah navzdol, ko je dojel, da se je zgodilo najhujše. Reševalci, zdravniki in policisti so na kraj prispeli v nekaj minutah. Pelin so še živo izvlekli iz razbitin in jo odpeljali v mestno bolnišnico, vendar je zaradi hudih poškodb umrla. Za seboj je pustila moža in enega otroka.

Policija je v okviru preiskave zaslišala 17 oseb in aretirala tri osumljence – nekdanjega direktorja podjetja, odgovornega za vzdrževanje dvigala, sedanjega upravnika ter gradbenega nadzornika bloka.

Stanovalci so pozneje razkrili, da so že več kot mesec dni opozarjali na okvaro dvigala v skupinskem pogovoru na WhatsAppu, vendar nihče ni ukrepal.

Nesreča ni osamljen primer

Grozljiva nesreča v Tarsusu ni osamljen primer. Le nekaj dni prej se je v Washingtonu, v stavbi Dorchester House, ženska na invalidskem vozičku hudo poškodovala, ko ji je roko ujelo med vrata dvigala. Gasilske enote so jo rešile in jo s hudimi poškodbami prepeljale v bolnišnico.

V začetku leta se je v indijskem Mumbaju med gradnjo 21-nadstropnega stolpa zrušilo hidravlično dvigalo za avtomobile – eden od delavcev je umrl, drugi je bil hudo ranjen, potem ko so popustile jeklene vrvi.

Podobna tragedija se je zgodila tudi v ameriški zvezni državi Kolorado, kjer je 46-letni turistični vodnik Patrick Weier umrl v rudniku zlata Mollie Kathleen, ko je dvigalo med ogledom nenadoma padlo in ujelo obiskovalce pod zemljo. Preiskava je pokazala, da je bila nesreča posledica napake upravljavca, ne pa mehanske okvare, poroča dailymail.co.uk.