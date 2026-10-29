  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DAN OSKRBNIKA ŽIVALI

Groza v živalskem parku! Volk napadel osemletno deklico in jo hudo poškodoval, reševali so jo s helikopterjem

Pristojni bodo preverili varnostne razmere v parku, ki so ga po incidentu začasno zaprli za obiskovalce.
Obisk živalskega parka se je za osemletno deklico v Nemčiji spremenil v nočno moro. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
Obisk živalskega parka se je za osemletno deklico v Nemčiji spremenil v nočno moro. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
M. U.
 29. 10. 2026 | 08:59
 29. 10. 2026 | 08:59
2:22
A+A-

Obisk živalskega parka se je za osemletno deklico v Nemčiji spremenil v nočno moro. Med posebnim programom, v katerem so otroci spoznavali delo oskrbnikov živali, so jo napadli volkovi in jo hudo poškodovali. Deklico so morali s helikopterjem nujno prepeljati v bolnišnico. Po poročanju nemških medijev je deklica utrpela hude poškodbe, med drugim poškodbe glave. Na kraj so nemudoma prihiteli reševalci, ki so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Kako resno je njeno zdravstveno stanje, za zdaj ni znano.

Volkovi napadli med oskrbo živali

Nesreča se je zgodila pred uradnim odprtjem parka za obiskovalce, ko so se otroci udeležili posebnega programa, imenovanega Dan oskrbnika živali. Ta obiskovalcem omogoča, da pobliže spoznajo delo zaposlenih in sodelujejo pri nekaterih opravilih. Po navedbah okrožnih oblasti se je napad zgodil med oskrbo živali z vodo. Volkovi, ki živijo v ogradi, so nenadoma napadli deklico in jo hudo poškodovali. Oskrbnica je nemudoma posredovala in s hitrim ukrepanjem preprečila, da bi volkovi poškodovali še drugi dve deklici. Preostali otroci in oskrbnica niso utrpeli telesnih poškodb. Zaradi pretresljive izkušnje so štirim osebam, med njimi trem otrokom, zagotovili tudi psihološko pomoč.

Policija preiskuje, kako se je lahko zgodilo

Nemška policija je sprožila preiskavo, v kateri poskuša ugotoviti natančne okoliščine napada. Za zdaj še ni jasno, koliko volkov je sodelovalo pri napadu in kako je prišlo do tako hudega dogodka. Po navedbah lokalnih oblasti se je nesreča zgodila v ogradi polarnih volkov. V parku sicer živijo tudi sivi volkovi, rjavi medvedi, risi in druge divje živali. Pristojni bodo preverili tudi varnostne razmere v parku, ki so ga po incidentu začasno zaprli za obiskovalce. Po informacijah, objavljenih na spletni strani parka, naj bi vrata ponovno odprl 2. novembra.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

napadvolkdeklicaNemčijahude poškodbeincidentživalski vrtreševanje s helikopterjem
ZADNJE NOVICE
09:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Huda nesreča pri delu v Savinjski dolini! Viličar mu je zapeljal čez nogo

Celjski policisti so obravnavali nesrečo pri delu v enem izmed podjetij v Šempetru v Savinjski dolini.
29. 10. 2026 | 09:44
09:38
Novice  |  Slovenija
DRŽAVNA PROSLAVA V KOPRU

Ostrostrelci na strehah med državno proslavo razburili javnost! Policija razkrila, zakaj so bili tam

Policija pojasnjuje, da so ostrostrelci oziroma opazovalne službe del varovanja dogodkov z višjim varnostnim tveganjem.
29. 10. 2026 | 09:38
09:35
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Alenka Bratušek ga le redko pokaže javnosti, tokrat je naredila izjemo: »Lep dan z mojim« (FOTO)

Nekdanja premierka je objavila prisrčno fotografijo iz Benetk, na kateri ji družbo dela prav poseben mladenič. Gre za njenega nečaka, s katerim jo povezuje tudi boleča družinska zgodba.
29. 10. 2026 | 09:35
09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
09:10
Novice  |  Slovenija
BUREN ODZIV

Stevanoviću po razkritju posnetkov počil film! Ostro udaril nazaj: »Kakšna zloraba? S čim? Kdaj? Kje? Kako?« (VIDEO)

Predsednik državnega zbora se je po odmevnem razkritju posnetkov, na katerih govori o pridobitvi donatorja za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju, ostro odzval na očitke o domnevni zlorabi položaja.
29. 10. 2026 | 09:10
09:01
Šport  |  Športni trači
VISMA

Roglič na 37. rojstni dan doživel šok Nizozemci spletkarili za njegovim hrbtom, ali to pomeni konec?!

Še pred tednom dni je kazalo, da bi se kolesarski šampion lahko vrnil v Vismo, ekipo, pri kateri je dosegel največje uspehe. Toda prav na njegov rojstni dan je postalo jasno, da iz težko pričakovane vrnitve ne bo nič.
29. 10. 2026 | 09:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
26. 10. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 12:28
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVSTVO

Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
22. 10. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
HYUNDAI

Hyundai poskrbel za presenečenje pred zimo

Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
23. 10. 2026 | 09:26
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki