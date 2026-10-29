Groza v živalskem parku! Volk napadel osemletno deklico in jo hudo poškodoval, reševali so jo s helikopterjem

Obisk živalskega parka se je za osemletno deklico v Nemčiji spremenil v nočno moro. Med posebnim programom, v katerem so otroci spoznavali delo oskrbnikov živali, so jo napadli volkovi in jo hudo poškodovali. Deklico so morali s helikopterjem nujno prepeljati v bolnišnico. Po poročanju nemških medijev je deklica utrpela hude poškodbe, med drugim poškodbe glave. Na kraj so nemudoma prihiteli reševalci, ki so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Kako resno je njeno zdravstveno stanje, za zdaj ni znano.

Volkovi napadli med oskrbo živali

Nesreča se je zgodila pred uradnim odprtjem parka za obiskovalce, ko so se otroci udeležili posebnega programa, imenovanega Dan oskrbnika živali. Ta obiskovalcem omogoča, da pobliže spoznajo delo zaposlenih in sodelujejo pri nekaterih opravilih. Po navedbah okrožnih oblasti se je napad zgodil med oskrbo živali z vodo. Volkovi, ki živijo v ogradi, so nenadoma napadli deklico in jo hudo poškodovali. Oskrbnica je nemudoma posredovala in s hitrim ukrepanjem preprečila, da bi volkovi poškodovali še drugi dve deklici. Preostali otroci in oskrbnica niso utrpeli telesnih poškodb. Zaradi pretresljive izkušnje so štirim osebam, med njimi trem otrokom, zagotovili tudi psihološko pomoč.

Policija preiskuje, kako se je lahko zgodilo

Nemška policija je sprožila preiskavo, v kateri poskuša ugotoviti natančne okoliščine napada. Za zdaj še ni jasno, koliko volkov je sodelovalo pri napadu in kako je prišlo do tako hudega dogodka. Po navedbah lokalnih oblasti se je nesreča zgodila v ogradi polarnih volkov. V parku sicer živijo tudi sivi volkovi, rjavi medvedi, risi in druge divje živali. Pristojni bodo preverili tudi varnostne razmere v parku, ki so ga po incidentu začasno zaprli za obiskovalce. Po informacijah, objavljenih na spletni strani parka, naj bi vrata ponovno odprl 2. novembra.