Groza! Vplivnico in njeno hčer našli mrtvi v stanovanju

Pretresljiva tragedija je šokirala Rio de Janeiro. V petek, 10. oktobra, so v stanovanju v četrti Barra da Tijuca našli mrtvi 33-letno vplivnico in manekenko Lidiane Aline Lorenço ter njeno 15-letno hčerko Miano Sophyo Santos. Trupli so odkrili potem, ko so sosedje poklicali gasilce zaradi močnega, nenavadnega vonja, ki je prihajal iz stanovanja.

Po poročanju brazilskih medijev so gasilci vstopili v stanovanje in trupli našli v različnih prostorih — Miano v dnevni sobi, mamo pa v spalnici. Policija ni našla znakov vloma ali nasilja, ne na truplih ne v stanovanju.

Policija civilne enote 16. okrožja je sporočila, da je bila opravljena forenzična preiskava, ki ni pokazala nobenih sledi napada. Trupli so odpeljali na obdukcijo, a vzrok smrti za zdaj še ni znan. Toksikološke analize so v teku.

Izginili pet dni prej

Sosedje in znanci so povedali, da Lidiane in Miane niso videli že pet dni pred tragičnim odkritjem. Obe sta bili sicer rojeni v kraju Santa Cecília na jugu Brazilije (zvezna država Santa Catarina), a sta živeli v Riu. Pokopali so ju v nedeljo, 12. oktobra, na občinskem pokopališču v domačem mestu.

Lidiane Aline Lorenço je bila znana manekenka in vplivnica z več kot 54.000 sledilci na Instagramu. Poleg tega je študirala medicino na zasebni univerzi v Riu. V mesto se je preselila pred več kot petimi leti, njena hči pa naj bi se k njej preselila pred kratkim.

Policija nadaljuje preiskavo okoliščin smrti, uradni vzrok za zdaj ostaja neznan.