Grozljiv čelni trk ob 10.35: 80-letnik umrl v bolnišnici, ni bil pripet, 79-letnica se je hudo poškodovala

Na območju Zadra se je zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala življenje 80-letnega voznika. Na državni cesti DC-306 med Zadrom in naseljem Kožino na Hrvaškem se je v nedeljo zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 80-letni voznik, 79-letna sopotnica pa je utrpela hude telesne poškodbe. Po poročanju Dnevnik.hr se je nesreča zgodila okoli 10.35, ko je 80-letnik z osebnim avtomobilom zadarskih registrskih oznak iz za zdaj še neznanega razloga zapeljal na nasprotno stran vozišča. Tam je silovito čelno trčil v avtomobil, prav tako zadarskih registrskih oznak, za volanom katerega je sedel 75-letni moški.

V bolnišnico odpeljali vse tri, nato je prišla tragična novica

Na kraj nesreče so prihiteli reševalci, ki so vse tri udeležence prepeljali v Splošno bolnišnico Zadar. Kljub prizadevanjem zdravnikov se je za 80-letnega voznika nesreča končala tragično. Zaradi hudih poškodb je v bolnišnici umrl. Policija je obvestilo o njegovi smrti prejela naslednje jutro.

Njegova 79-letna sopotnica je utrpela hude telesne poškodbe, medtem ko stopnja poškodb 75-letnega voznika drugega avtomobila ob objavi policijskih informacij še ni bila uradno določena.

Voznik, ki je umrl, ni bil pripet z varnostnim pasom

Zadarska policija je razkrila tudi pomembno podrobnost. 80-letni voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, medtem ko sta bila njegova sopotnica in voznik drugega avtomobila pravilno pripeta. Policisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin tragičnega dogodka.